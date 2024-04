Argomento, data, come guardare e tutto quello che devi sapere

Svelato il tema del Met Gala 2024 È stato rivelato il tema del più grande evento di moda dell’anno, il Met Gala, per la primavera 2024. Senza marchio – Intrattenimento

Sveglia: il Met Gala Monday arriverà presto.

L'evento annuale, che si tiene al Metropolitan Museum of Art di New York City, mantiene sempre la sua promessa di essere la più grande serata della moda con look sperimentali come Zendaya che saluta le sue radici Disney in un abito da Cenerentola e Kim Kardashian in un'iconica Marilyn Monroe vestito. Vestito “Buon compleanno, signor presidente” e Jared Leto “gatta” lui stesso nei panni del famoso gatto bermano Choupette di Karl Lagerfeld.

Il vantaggio di quest'anno è la rinascita delle “bellezze addormentate” nel mondo della moda, dopo la cerimonia dell'anno scorso in onore di Lagerfeld, morto nel 2019.

Ecco tutto quello che devi sapere su questo grande evento:

Quando è il Met Gala?

Il Met Gala si tiene, come di consueto, il primo lunedì di maggio. La data prevista per l’evento del 2024 è il 6 maggio.

Come guardare il Met Gala 2024

Il Met Gala sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web e sui canali social di Vogue a partire dalle 18:00 ET. L'evento “più sorprendente” dell'anno sarà trasmesso in diretta su E! A partire dalle 18:00 ET.

Cos'è il Met Gala?

Il Costume Institute Benefit, noto come Met Gala, è una raccolta fondi per il Costume Institute del museo. L'anno scorso, l'evento ha stabilito un record e ha raccolto più di 22 milioni di dollari, secondo Popolarità aziendale.

Qual è il tema del Met Gala 2024?

A novembre, Vogue e il Met hanno rivelato che il tema del Met Gala 2024 è “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, che è anche il nome di una mostra di accompagnamento al Costume Institute.

I curatori del museo hanno affermato che “La bella addormentata” non è ispirata alle principesse Disney, ma piuttosto si riferisce ai preziosi abiti della collezione del museo che sono così fragili che devono essere collocati in speciali “bare” di vetro invece che su manichini. Gli abiti saranno esposti in una serie di mostre organizzate per temi naturali.

“Pezzi più moderni, meno delicati, permeati dello stesso spirito della moda iconica, saranno esposti accanto a loro e saranno divisi in tre sottotemi: terra, mare e cielo”, secondo Vogue.

Qual è il dress code per il Met Gala 2024?

L'argomento è diverso dal codice di abbigliamento, ma comunque correlato. Il codice di abbigliamento di quest'anno è “Il giardino del tempo”, ispirato al racconto omonimo di J. J. Ballard del 1962, secondo Vogue.

La rivista aggiungeva: “Pensa ai fiori tristi (poiché i fiori lunatici non sono abbastanza lunatici)”.

Chi ospiterà il Met Gala?

Il Met Gala ha annunciato i suoi co-presidenti a gennaio, tra cui la star della musica latina Bad Bunny, l'attrice e cantante Jennifer Lopez, l'attrice di “Euphoria”, la star di Hollywood Zendaya e lo stesso “Thor”, Chris Hemsworth, che si uniranno come redattore di Vogue. La presidentessa Anna Wintour.

Le sedie onorarie sono Il direttore creativo di Loewe, Jonathan Anderson E Il CEO di TikTok, Xu Ziqiu. TikTok è lo sponsor ufficiale del gala quest'anno, con il supporto di Loewe.

Zendaya su Vogue americano e britannico Coperto in un'opera rara, parla dell'amante Tom Holland

Chi ci sarà al Met Gala?

Gli ospiti del Met Gala sono solitamente una sorpresa, ma i co-presidenti sono tra i pochi partecipanti confermati.

Tra i partecipanti recenti figurano Rihanna, Kim Kardashian, Cardi B, Serena Williams, Usher, Doja Cat, Barry Keoghan e la coppia sposata Gabrielle Union e Dwyane Wade. Non è chiaro se anche quest'anno daranno il massimo sul tappeto.

Momenti iconici sul tappeto del Met Gala nel corso degli anni

Il Met Gala ha portato tutti i tipi di look sontuosi sul tappeto rosso, dal trasformativo abito dell'Atelier Versace di Blake Lively nel 2022 che ha reso omaggio a Lady Liberty, al quattro volte restyling di Lady Gaga in Brandon Maxwell nel 2019 e Diana Ross che sembra una visione. Con un vestito arruffato fatto di piume di uccelli nel 1981.

Guarda i look migliori nella gallery qui sotto.

Cos’è il Met Fashion Institute 2024?

La mostra sarà aperta al pubblico dal 10 maggio al 2 settembre 2024.

Il curatore della mostra Andrew Bolton, la mente dietro la mostra annuale del Costume Institute, ha spiegato che la mostra annuale di quest'anno comprende rari indumenti storici e la corrispondente moda contemporanea.

Saranno esposti circa 250 capi di abbigliamento e accessori risalenti a quattro secoli fa. La mostra si terrà in una serie di stanze, ognuna delle quali presenta un tema ispirato al mondo naturale. “In ogni spazio, i costumi storici saranno affiancati alle loro controparti contemporanee in un ambiente coinvolgente progettato per coinvolgere i sensi della vista, dell’olfatto, del tatto e dell’udito del visitatore”, ha affermato il museo.

Gli esempi includono uno spazio decorato con “ricami di insetti” per il corpetto di Elisabetta, o un soffitto con “lo stormo di uccelli neri di Hitchcock” che circonda un abito da sera in tulle nero prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.

Contributo: Jay Stahl