Hawaii è stata cancellata dopo 3 stagioni dalla CBS

La CBS chiude il caso su uno dei suoi programmi NCIS Appare: dopo tre stagioni, NCIS: Hawaii sono stati cancellati.

Con Vanessa Lachey nei panni di Jane Tennant, la prima agente speciale dell'NCIS responsabile di Pearl Harbor, questa serie segue lei e la sua squadra mentre bilanciano i loro doveri verso la famiglia e il paese, indagando su crimini ad alto rischio che coinvolgono personale militare, sicurezza nazionale e segreti di Le Hawaii stesse.

Non è ancora arrivata la notizia della cancellazione NCIS-verse ha celebrato il suo millesimo episodio con uno speciale evento crossover il 15 aprile sulla serie principale che includeva personaggi di NCIS: Hawaii E NCIS: Los Angeles.

Vanessa Lachey e LL Cool J in NCIS: Hawai'i.

Karen Neal/CBS tramite Getty



Arriva anche sulla scia dell'aggiunta dell'attore e rapper LL Cool J da parte della CBS al cast come guest star ricorrente nella terza stagione, dopo aver fatto un debutto a sorpresa come star. NCIS: Los Angeles Il personaggio dell'agente speciale Sam Hanna alla fine della seconda stagione. Oltre a Lachi, NCIS: Hawaii Nel cast Tori Anderson, Alex Tarrant, Noah Mills, Yasmine El Bustami e Jason Anton. Matt Bosak, Jan Nash, Christopher Silber e Larry Teng sono i produttori esecutivi della serie.

Anche se è una notizia sfortunata per i fan HawaiiI fan del franchise procedurale non dovranno aspettare a lungo per ulteriori contenuti. CBS ha già annunciato due nuovi spettacoli in arrivo sulla rete di streaming NCIS– Versetto della prossima stagione: NCIS: Origini Una versione più giovane di Leroy seguirà Jethro Gibbs, e un altro spettacolo della Paramount+, ancora da intitolare, riunirà le star Cote de Pablo e Michael Weatherly, di nuovo nei loro ruoli. NCIS I personaggi di Ziva sono David e Tony DiNozzo.

L'episodio finale della terza stagione NCIS: Hawaiiche ora fungerà da episodio finale della serie, andrà in onda lunedì 6 maggio alle 22:00 ET/PT.

Iscriviti a Settimanale di intrattenimentoNewsletter quotidiana gratuita Ricevi le ultime notizie TV, anteprime esclusive, riassunti, recensioni, interviste con le tue star preferite e altro ancora.

Contenuto relativo: