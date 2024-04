I lavoratori di Daimler Trucks raggiungono un accordo ed evitano la minaccia di sciopero nella Carolina del Nord

Il ritiro avrebbe potuto avere ripercussioni politiche nazionali. La Carolina del Nord è uno stato campo di battaglia politica che ha un governatore democratico, ma il presidente Biden ha perso per poco lo stato nel 2020. Biden ha indicato che potrebbe intervenire con forza per sostenere i lavoratori della Daimler, il che potrebbe metterlo in contrasto con i democratici più favorevoli alle imprese pochi mesi prima del giorno delle elezioni.

L'UAW ha avuto successi nel sud. Questo mese ha ottenuto una vittoria importante quando i lavoratori dello stabilimento Volkswagen di Chattanooga, nel Tennessee, hanno votato per essere rappresentati dal sindacato. I lavoratori di uno stabilimento Mercedes-Benz in Alabama voteranno se aderire al sindacato a metà maggio.

I lavoratori della Daimler Truck, scorporata da Mercedes-Benz nel 2021, sono rappresentati dalla UAW da diversi decenni. Il sindacato ha adottato una posizione più ferma dopo aver ottenuto i maggiori aumenti salariali degli ultimi decenni per i lavoratori della Ford Motor Company, della General Motors e della Stellantis, che possiede Jeep, Chrysler e Ram, dopo gli scioperi nelle tre società dello scorso anno.

Guadagni per i lavoratori Alla Daimler Potrebbe dare slancio alla spinta della UAW per organizzare le fabbriche automobilistiche americane, comprese aziende come Toyota e Tesla.

I lavoratori della Carolina del Nord hanno affermato che stavano lottando per arrivare a fine mese mentre Daimler realizzava enormi profitti. L'azienda con sede a Stoccarda ha registrato lo scorso anno un utile netto di 4 miliardi di euro, ovvero 4,25 miliardi di dollari, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Le vendite negli Stati Uniti, Canada e Messico hanno generato più della metà dei profitti.