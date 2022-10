In esclusiva per la CNN: dopo l’Ucraina, l’amministrazione Biden ha fatto ricorso all’uso di Internet via satellite per Musk in Iran



La Casa Bianca ha discusso con Elon Musk sulla possibilità di creare il servizio Internet satellitare di SpaceX Starlink all’interno dell’Iran, hanno riferito alla Galileus Web diversi funzionari che hanno familiarità con le discussioni.

Le conversazioni, che non sono state segnalate in precedenza, arrivano mentre l’amministrazione Biden cerca modi per supportare Movimento di protesta iraniano Che è esploso poco più di un mese fa dopo che la 22enne Mahsa Amini è morta in circostanze sospette dopo essere stata arrestata dalla polizia morale del Paese.

La Casa Bianca vede la tecnologia compatta e facile da usare di Starlink come una potenziale soluzione per il regime iraniano sforzi incessanti Limitare l’accesso degli attivisti a Internet e alle loro comunicazioni.

“Abbiamo messo i piedi sul gas per fare tutto il possibile per sostenere le aspirazioni del popolo iraniano”, ha detto alla CNN un alto funzionario dell’amministrazione. “Questa è la nostra politica, questo periodo. Allo stesso tempo, è davvero un movimento iraniano guidato da ragazze e che si diffonde ad altri aspetti della società. E non vogliamo in alcun modo essere superiori al loro movimento”.

Se un piano verrà portato a termine, sarà la seconda fase principale di quest’anno – Insieme all’Ucraina Il governo degli Stati Uniti si è rivolto a Starlink per fornire servizi di comunicazione critici, anche se le domande ruotano attorno all’affidabilità di Musk nei suoi rapporti con il governo degli Stati Uniti.

“È una mina vagante che non possiamo mai prevedere”, ha affermato un alto funzionario della difesa statunitense che ha familiarità con le discussioni del governo con Musk e SpaceX sull’Ucraina.

Le preoccupazioni per le tendenze inaspettate di Musk sono cresciute in seguito Lo ha riferito per la prima volta la CNN La scorsa settimana, la sussidiaria di Musk, SpaceX, ha chiesto al Pentagono di pagare decine di milioni di dollari al mese per finanziare Starlink in Ucraina e alleggerire il carico su SpaceX. In risposta a quei rapporti, Musk quindi Improvvisamente annunciato su Twitter Ha ritirato la richiesta di finanziamento.

Il Pentagono ha affermato questa settimana che i colloqui con SpaceX sull’Ucraina stanno continuando, dopo che i documenti ottenuti dalla CNN hanno mostrato che SpaceX aveva avvertito il Pentagono il mese scorso che non poteva più finanziare o servire Starlink in Ucraina per un “periodo di tempo non specificato”.

SpaceX afferma che la fornitura di servizi Starlink in Ucraina è costata finora 80 milioni di dollari e che entro la fine dell’anno i costi supereranno i 100 milioni di dollari. SpaceX non ha risposto alla richiesta di commento della CNN.

Le esigenze dei manifestanti iraniani e dei soldati ucraini e il modo in cui utilizzeranno Starlink sono molto diversi. Gli esperti avvertono che mentre Starlink in Ucraina è stato fondamentale per i successi sul campo di battaglia, portare Starlink in Iran sarà una sfida molto più grande e potenzialmente più seria.

La situazione con Starlink e l’Ucraina non sembra aver impedito alla Casa Bianca di perseguire Starlink, che utilizza i satelliti per inviare il servizio Internet ai terminali incastonati a terra. SpaceX ha circa 3.000 satelliti attualmente in orbita e circa 20.000 stazioni a terra in Ucraina.

Il presidente Joe Biden voleva essere più ottimista e pubblicamente favorevole ai manifestanti iraniani rispetto al suo ex capo, il presidente Barack Obama, che ha scelto di stare lontano dal movimento di protesta iraniano scoppiato nel 2009. Biden Ha detto in una dichiarazione Il 3 ottobre, ha affermato che la sua amministrazione “sta con le donne iraniane e tutti i cittadini iraniani che ispirano il mondo con il loro coraggio” e sta cercando di facilitare l’accesso degli iraniani a Internet.

“Siamo interessati a trovare modi per garantire che gli iraniani abbiano accesso a Internet sui loro telefoni e altrove”, ha affermato l’alto funzionario dell’amministrazione. “Quindi Starlink è un’opzione, ma non è l’unica.”

Non è chiaro se l’amministrazione si sia offerta di pagare le stazioni Starlink che saranno costruite in Iran. Nella sua lettera di settembre al Pentagono, SpaceX ha affermato che non poteva più donare stazioni Starlink all’Ucraina o pagare per i suoi servizi in corso e ha chiesto al Pentagono di assumere i finanziamenti per il governo ucraino e l’uso militare di Starlink, che secondo SpaceX costerebbe più di $ 120 milioni per il resto dell’anno e potrebbe potenzialmente costare quasi $ 400 milioni per i prossimi 12 mesi.

Alcuni funzionari statunitensi sperano che un giorno le stazioni Starlink a terra diventino popolari in Iran quanto le antenne paraboliche. Le fonti hanno indicato che questa tecnologia è tecnicamente vietata dal regime, ma è comunque disponibile in abbondanza in tutto il paese. Attualmente, ci sono “pochissime” stazioni Starlink che operano effettivamente in Iran, Musk Lo ha detto in un tweet la settimana scorsa.

Ma ci sono diversi problemi evidenti con quel piano. Il principale tra questi è che i satelliti Starlink richiedono terminali fisici sulla Terra per comunicare con loro e i loro segnali possono essere facili da rilevare. Il contrabbando di unità attraverso il confine con l’Iran è solo la prima sfida, prima che vengano virtualmente utilizzate da manifestanti indisciplinati sotto lo sguardo severo dei servizi di sicurezza iraniani.

“Sarebbe davvero pericoloso per le persone in Iran usarli su larga scala”, ha affermato Amir Rashidi, direttore della sicurezza Internet e dei diritti digitali del Mian Group, che è stato costretto a fuggire dall’Iran dopo le proteste del 2009.

Al-Rashidi ha affermato che sono necessari più materiali informativi in ​​farsi per aiutare i manifestanti a capire come coprire meglio le loro tracce e utilizzare le attrezzature in sicurezza. Dice che sono necessari maggiori investimenti negli strumenti di elusione e nel lavoro dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite.

Ha affermato che lo sforzo sostenuto dagli Stati Uniti comporta rischi significativi.

“Una volta catturati, la prima accusa è che sei una spia, lavori per la CIA, lavori per un servizio di intelligence britannico”, ha detto. “Se il governo degli Stati Uniti fosse coinvolto nella distribuzione, sarebbe un altro crimine agli occhi del governo iraniano e le persone potrebbero essere accusate di averlo commesso, ed è un’accusa davvero difficile e difficile”.

Mentre il sostegno alle comunicazioni dei manifestanti è un’area in cui l’amministrazione ritiene di poter intraprendere azioni concrete, la critica dell’amministrazione è che viene presa sul serio solo ora.

“Perché non l’abbiamo scoperto prima?” Una delle persone coinvolte nelle discussioni ha detto alla CNN. “Ci siamo impegnati molto nel JCPOA [nuclear deal]. È nel continuo interesse della sicurezza nazionale sbarazzarsi di questo sistema. Ecco come: dare potere a quei democratici sul campo in Iran e il primo modo per farlo è trovare modi per supportare una tecnologia del genere nel paese, e non l’abbiamo fatto, abbiamo fallito”.

Per ora, il JCPOA “non è all’ordine del giorno”, ha detto alla CNN l’alto funzionario dell’amministrazione. John Kirby, il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale, ha fatto eco quel giovedì, dicendo ai giornalisti che siamo “molto lontani dagli iraniani in termini di ritorno all’accordo”.

“Quello su cui ci stiamo concentrando è assicurarci di ritenere il regime responsabile per il modo in cui tratta i manifestanti nel paese”, ha affermato.

La Casa Bianca, gli esperti di tecnologia del governo e Musk e il suo team stanno ancora lavorando, tuttavia, per affrontare le maggiori sfide con Starlink e altre tecnologie di comunicazione, hanno affermato i funzionari.

“Quando si tratta di un coinvolgimento più attivo dell’USG, senza entrare in tecnologie specifiche, pensiamo sempre se la tecnologia metterà coloro che la utilizzano a rischio di essere identificati e danneggiati in qualche modo dal loro governo”, ha affermato un’amministrazione senior ufficiale. . “Tutti gli elementi dell’amministrazione Biden sono interconnessi in questo”.

Il funzionario ha anche parlato dei vantaggi di un cambiamento politico che l’amministrazione Biden ha apportato il mese scorso nel tentativo di espandere i servizi Internet agli iraniani. La licenza rilasciata dal Tesoro darà alle aziende tecnologiche statunitensi maggiore libertà di operare in Iran, che è soggetto a severe sanzioni.

“Il bello della licenza generale D-2 è che consente alle società private di decidere da sole quali prodotti e servizi offrire all’interno dell’Iran”, ha affermato il funzionario.

Musk ha affermato che se i terminali possono raggiungere l’Iran, SpaceX ha già attivato il segnale. Ma il modo in cui si è comportato nelle discussioni sull’Ucraina non ha fatto che aumentare le preoccupazioni per l’enorme impatto che l’uomo più ricco del mondo potrebbe avere ora su alcuni dei più grandi conflitti del mondo.

Lo scorso fine settimana, muschio cinguettareSabato, ha scritto: “Al diavolo… Anche se Starlink sta ancora perdendo denaro e altre società stanno ricevendo miliardi di dollari dai contribuenti, continueremo a finanziare gratuitamente il governo ucraino”. Poi lunedì ha dichiarato inequivocabilmente: “SpaceX ha già ritirato la sua richiesta di finanziamento”.

All’inizio di questa settimana, l’addetto stampa del Pentagono, Brig. Il generale Pat Ryder ha detto ai giornalisti che il dipartimento “continua a discutere varie questioni con SpaceX, incluso Starlink”, aggiungendo che il Pentagono non ha ancora pagato nulla per Starlink.

Allo stesso tempo, sono state numerose le segnalazioni di interruzioni di Starlink in prima linea con l’incursione dell’Ucraina nelle aree occupate dalla Russia. Una persona che ha familiarità con le discussioni con SpaceX ha detto alla CNN che l’Ucraina ha dovuto fare una richiesta preventiva per operare il servizio quando un’area è stata ripristinata.

Giovedì, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha espresso fiducia nel fatto che i finanziamenti di Starlink continueranno, dicendo a Politico: “So che non avremo problemi”. Se i finanziamenti non provengono da SpaceX, ha affermato, si aspetta un aumento del Pentagono, dell’Europa e dei donatori privati.

Musk ha indicato l’elogio pubblico dei funzionari ucraini di SpaceX e Starlink – uno dei massimi funzionari ucraini, Mikhailo Fedorov, che ha definito Musk “tra i principali donatori privati ​​del mondo che sostengono l’Ucraina” – come prova che non sta cercando di minare la lotta degli ucraini .

Quando qualcuno ha twittato martedì che Musk stava “cercando di riportare entrambe le parti del conflitto allo stesso livello possibile, al fine di evitare una situazione unilaterale”, definendola “pace al minimo costo”, Musk ha risposto: “Esattamente .”

Tuttavia, permangono preoccupazioni sull’entità della dipendenza dell’Ucraina da Starlink.

“L’Ucraina ha bisogno della tecnologia di Musk, ma non sa se continuerà a supportarla”, ha detto una persona che ha familiarità con le discussioni tra l’Ucraina e SpaceX.

John Scott-Railton, ricercatore ed esperto di comunicazione dei conflitti, ha descritto il successo di Starlink in Ucraina come un “marketing fantastico”, ma la questione di come le comunicazioni alla fine sostengano i manifestanti iraniani “è una sfida enorme ed è difficile dire come possa essere affrontata da dispositivi hardware.” Starlink.”

Gli sforzi di aiuto dovrebbero concentrarsi sulla comprensione di come comunicano gli iraniani, dei rischi che corrono e delle tecniche di elusione e censura che hanno esperienza nell’utilizzo. Dovremmo partecipare, ma diffidare delle idee sulla soluzione d’argento”.