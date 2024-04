ordinò la William-Sonoma Inc Pagando più di 3 milioni di dollari di sanzioni civili

Williams-Sonoma è stata condannata a pagare più di 3 milioni di dollari in sanzioni civili dopo aver falsamente affermato che i suoi prodotti erano stati fabbricati negli Stati Uniti quando in realtà erano fabbricati in Cina.

“La Williams-Sonoma ha affermato che i suoi prodotti sono stati realizzati negli Stati Uniti anche se sono stati realizzati in Cina”, ha affermato la presidente della FTC Lina M. Khan. “L’inganno della Williams-Sonoma ha ingannato i consumatori e ha danneggiato le imprese americane oneste”.

Il Dipartimento di Giustizia, in collaborazione con la Federal Trade Commission (FTC), ha annunciato venerdì in un comunicato stampa che il negozio di cucine di lusso ha accettato un accordo di 3.175.387 dollari.

“La sanzione civile da record di oggi chiarisce che le aziende che commettono frodi made in USA non otterranno un pass gratuito”, ha affermato Khan.

Il Dipartimento di Giustizia e la Federal Trade Commission hanno affermato che William-Sonoma Inc., la società madre proprietaria di Williams-Sonoma Home, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, PBTeen, West Elm e Rejuvenation, ha violato i termini dell'accordo L'ordine della FTC del 2020 impone al rivenditore di dire la verità su cosa succede se i prodotti che vende sono fabbricati negli Stati Uniti.

Oltre a pagare la multa, l'azienda è stata tenuta a chiarire le sue presunte bugie sulla produzione dei suoi prodotti.

Richiede inoltre che William-Sonoma Inc. Conservare i registri di produzione dei prodotti per futuri rapporti alle agenzie governative.

L’ultima violazione è avvenuta dopo che la Federal Trade Commission ha citato in giudizio William Sonoma nel 2020.

La Federal Trade Commission ha affermato che William-Sonoma Inc. Pubblicizza diverse linee di prodotti come tutte o principalmente realizzate negli Stati Uniti con i marchi Goldtouch, Rejuvenation, Pottery Barn Teen e Pottery Barn Kids.

Williams-Sonoma Inc. non ha risposto. Fox News Digital ha immediatamente richiesto un commento.