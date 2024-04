I tornado devastano parti del Nebraska e dell'Iowa

I residenti hanno iniziato a setacciare i detriti sabato dopo che un tornado ha squarciato la periferia di Omaha, nel Nebraska, abbattendo case e attività commerciali mentre si muoveva per chilometri attraverso terreni agricoli e suddivisioni prima di colpire Iowa City.

Dozzine di tornado segnalati hanno devastato il Midwest venerdì, con il crollo di un edificio e almeno 150 case danneggiate nella sola Omaha, insieme a dozzine di persone.

Ma non ci sono state vittime e meno di due dozzine di persone sono state curate negli ospedali della zona di Omaha, ha affermato la dottoressa Lindsay Huse, direttrice sanitaria del dipartimento sanitario della contea di Douglas.

“Incredibile”, ha detto, sottolineando che nessuno dei feriti della città era grave. Le comunità vicine hanno riportato ciascuna alcuni feriti.

I danni del tornado sono iniziati venerdì pomeriggio vicino a Lincoln, nel Nebraska. Un edificio industriale nella contea di Lancaster è stato colpito, crollando con 70 persone. Diverse persone sono rimaste intrappolate, ma tutte sono state evacuate e i tre feriti non erano in pericolo di vita, hanno detto i funzionari.

Uno o due tornado si sono poi insinuati verso Omaha, con venti da 135 a 165 mph, lasciando danni coerenti con un tornado EF3, ha detto Chris Franks, un meteorologo dell'ufficio di Omaha del National Weather Service.

Il tornado alla fine ha colpito il quartiere di Elkhorn, nella zona ovest di Omaha, che ospita 485.000 persone, una popolazione dell'area metropolitana di circa 1 milione.

“Non siamo nemmeno arrivati ​​al seminterrato”, ha detto James Stennis, che si è trasferito nella zona di Elkhorn un anno fa. “Wow!”.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda sera per assicurarsi che nessuno rimanesse intrappolato. Sabato mattina, il rumore delle motoseghe riempiva l'aria. C'erano mucchi di legname proveniente da case danneggiate. Le recinzioni furono abbattute, gli alberi erano scheletri, privi della maggior parte dei rami.

Stacey Roe ha esaminato il danno a quella che si diceva fosse la sua “casa per sempre” che non aveva nemmeno due anni. Quando il tifone colpì, stavano andando a prendere un amico all'aeroporto dove avrebbero dovuto passare la notte.

“Non c'era nessuna casa in cui venire”, ha detto, descrivendola come “assolutamente terrificante” quando l'ha vista per la prima volta.

Le interruzioni sono salite a 10.000, ma al mattino erano scese a 4.300.

Il governatore del Nebraska Jim Billon e il governatore dell'Iowa Kim Reynolds hanno visitato i danni sabato e hanno organizzato gli aiuti per le comunità danneggiate. Le valutazioni formali dei danni sono ancora in corso, ma gli stati intendono chiedere assistenza federale.

“È un miracolo straordinario che siamo passati attraverso questo tipo di cellula, senza vittime, senza perdite di vite umane”, si è meravigliato Billon in una conferenza stampa.

Lo sceriffo della contea di Douglas Aaron Hanson ha detto che lui e Billen sono rimasti bloccati in diversi ingorghi mentre guardavano i rottami e hanno supplicato di restare a casa.

“Questo perché ci sono molti sosia che sono interessati a una scala più ampia”, ha detto. Hanson ha detto che le forze dell'ordine saranno in atto per proteggere la proprietà danneggiata.

Un secondo tornado è passato sull'aeroporto di Epley, all'estremità orientale di Omaha, distruggendo quattro edifici hangar con 32 aerei di proprietà privata. Nessuno è rimasto ferito e il terminal passeggeri non è stato danneggiato. L'aeroporto ha ripreso le operazioni, anche se l'accesso alle aree utilizzate dai piloti non commerciali è limitato in modo che gli equipaggi possano ripulire il caos, ha affermato l'aeroporto. notizia liberazione

Franks ha stimato che il tornado fosse un debole EF2 con venti sostenuti da 111 a 135 mph.

“Forte tornado, raro tornado”, ha chiamato la coppia di tornado che hanno colpito la città.

Dopo aver colpito l'aeroporto, la tempesta si è spostata verso l'Iowa, spostandosi verso la piccola città di Minden.

Da quaranta a cinquanta case furono completamente distrutte. Sono stati segnalati due feriti, ma nessuno era in pericolo di vita, ha detto il vice capo Jeff Theulen dell'ufficio dello sceriffo della contea di Pottawattamie in una conferenza stampa venerdì scorso.

“È straziante vedere queste persone che hanno perso le loro case, le loro auto, essenzialmente le loro vite finché non saranno ricostruite”, ha detto, esortando le persone a stare lontane dalle linee elettriche abbattute.

Presso la Minden United Church of Christ, che è sopravvissuta alla tempesta ed è diventata un centro comunitario di aiuto e sostegno, sono stati fatti piani per portare veicoli a quattro ruote motrici nelle zone colpite della città per portare cibo ai bisognosi, pastore. Eric Beal ha detto.

“Molte persone sono sotto shock”, ha detto Beal. “Adesso è tutto travolgente.”

Tommy Pavich, che immagazzina attrezzature all'estremità occidentale della città, ha detto di aver “tirato un sospiro di sollievo” dopo che la prima ondata di tornado si è spostata attraverso Omaha. Più tardi, ha ricordato, la tempesta “ha colpito Minden”.

Todd Lehane, residente da sempre in città, ha detto di essersi rifugiato in un seminterrato senza finestre. “Sembrava un aspirapolvere in cima alla tua casa”, ha ricordato.

Appena ad ovest di Pleasant Hill, Iowa, un sospetto tornado ha danneggiato quasi 20 case e ferito una persona.

Il danno ha causato mal di testa ai tifosi del Nebraska diretti alla partita primaverile.

Il Dipartimento dei trasporti del Nebraska ha avvertito: “Preparatevi al traffico intenso, riattaccate e mettete giù il telefono.

Le previsioni per sabato erano inquietanti, anche se il Servizio Meteorologico Nazionale lavorava per valutare i danni. Ha emesso orologi tornado per parti del Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Nebraska e Iowa. È possibile anche una grande grandinata. Alcune scuole hanno annullato i balli a causa delle previsioni.

“Tornado, forse tornado significativi,” sono possibili sabato pomeriggio e sera, ha detto il meteorologo del Weather Service Bruce Thoren a Norman, Oklahoma.

Ha riferito dalla missione di Hollingsworth, Kansas e Martin da Atlanta. Scrittori dell'Associated Press a Omaha, Nebraska, Margery A. Beck e Josh Funk; Ken Miller a Oklahoma City; Hannah Fingerhut a Des Moines, Iowa; Jack Dura a Bismarck, Nord Dakota; e Lisa Baumann di Bellingham, Washington; contribuito a questo rapporto.