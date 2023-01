I prezzi delle uova sono più che triplicati in alcuni stati nell’ultimo anno. Ecco perché.

il L’alto costo delle uova Negli Stati Uniti limita i bilanci familiari. Negli ultimi anni gli americani hanno aumentato il numero di uova che consumano diminuendo l’assunzione di carne di manzo e selvaggina, secondo dati Dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Il consumo di uova è aumentato in parte perché sempre più famiglie le mangiano come principale sostituto proteico, secondo la giornalista del Los Angeles Times Sonia Sharp. Raccontare Notizie CBS. “Ognuno di noi mangia quasi tutte le uova che una gallina può deporre in un anno”, ha detto.

Con l’aumento della domanda di uova, la produzione negli Stati Uniti è diminuita a causa della sua persistenza Pandemia di influenza aviaria o “aviaria”.. Circa 58 milioni di uccelli sono stati infettati dall’influenza aviaria al 6 gennaio, USDA Egli ha detto, rendendolo l’epidemia più mortale nella storia degli Stati Uniti. Gli uccelli colpiti devono essere macellati, il che comporta una riduzione delle scorte di uova e un aumento dei prezzi.

Sia le famiglie che i ristoranti stanno ora pagando prezzi elevati per le uova poiché l’epidemia colpisce 47 stati.

In California, per esempio, dati Spiega che il prezzo medio di una dozzina di uova è stato di 7,37 dollari la scorsa settimana, rispetto ai 2,35 dollari di un anno fa. Il prezzo medio nazionale delle uova per dozzina alla rinfusa è ora di $ 3,30, USDA Egli ha detto la scorsa settimana. Il prezzo medio di una dozzina di uova in una città degli Stati Uniti è salito a un record di $ 3,58 a novembre, secondo l’ultimo dati Disponibile presso la Federal Reserve Bank di St. Louis.

Sharp ha affermato che i prezzi probabilmente non scenderanno di nuovo fino a quando i nuovi polli non nasceranno senza infezione e raggiungeranno l’età della deposizione delle uova. L’USDA ha riferito che più di 300 greggi di pollame allevato in fattoria avevano contratto la malattia a partire da venerdì scorso. dati.

A New York, il proprietario di un negozio di alimentari Jose Felipe ha affermato che l’aumento dei prezzi delle uova ha spinto molti clienti a cambiare le proprie abitudini di spesa.

“Ho visto i clienti gravitare dall’acquisto di uova biologiche ora a uova più convenzionali, e ora in particolare, una mezza dozzina. I prezzi sono quadruplicati in circa sei o sette mesi”, ha detto. Di recente ha detto a Gina DeAngeles della CBS New York.

Cos’è l’influenza aviaria?

L’influenza aviaria è trasmessa da uccelli acquatici che volano liberamente, come anatre, oche e uccelli limicoli, e infetta polli, tacchini, fagiani, quaglie, anatre domestiche, oche e faraone. In un’altra grande epidemia della malattia, ha ucciso più di 50 milioni di polli e tacchini nel 2014 e nel 2015, causando perdite economiche per 3,3 miliardi di dollari, secondo le stime dell’USDA. L’agenzia sta ora cercando un possibile vaccino contro l’influenza aviaria.

Fortunatamente, i rischi per la salute pubblica sono associati all’influenza aviaria ancora bassoSecondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Tuttavia, si consiglia di cuocere tutto il pollame e le uova a una temperatura interna di 165°F come regola generale per la sicurezza alimentare.

Anche il costo delle uova trasformate, utilizzate in forma liquida o in polvere nei prodotti trasformati tra cui condimenti per insalata, miscele per torte e patatine fritte, è aumentato, aumentando le pressioni inflazionistiche.

Indice dei prezzi al consumo – una misura dell’inflazione attentamente monitorata – È aumentato del 7,1% a dicembre dall’anno precedente. I prezzi più bassi per l’energia, le materie prime e le auto usate compensano gli aumenti di cibo e alloggi.

Anche con il costo più elevato, le uova rimangono relativamente economiche rispetto al prezzo di altre proteine ​​come il pollo o il manzo, con una libbra di petto di pollo venduta in media a $ 4,42 a novembre e una libbra di carne macinata venduta a $ 4,85, secondo il governo. . dati.

Ma se i prezzi delle uova rimangono alti, Kelly Fisher, residente a Chicago, ha detto che inizierà a pensare più seriamente alla costruzione di un pollaio perché tutti nella sua famiglia mangiano uova.

“Noi (insieme ai vicini) stiamo pensando di costruire un pollaio dietro le nostre case, quindi spero che alla fine non lo compro e non prendo le mie uova e penso che il costo sia equo”, ha detto il 46enne -vecchio insegnante di scuola pubblica. Mentre fai shopping da HarvestTime Foods nella parte nord della città. “Per me, si tratta più dell’impatto ambientale e del tentativo di acquistare a livello locale”.

— L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto

