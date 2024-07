Il trimestre molto forte di General Motors è stato messo in ombra dai potenziali venti contrari del settore

DETROIT (Reuters) – I clienti statunitensi che hanno acquistato una nuova auto da General Motors lo scorso trimestre hanno pagato in media poco meno di 49.900 dollari, un prezzo che ha contribuito a spingere l’utile netto della società del 15% al ​​di sopra del livello di un anno fa.

Paul Jacobson, direttore finanziario di GM, ha detto che non vede la sua azienda tagliare molto i prezzi, nonostante le aspettative degli analisti del settore che le scorte di nuove auto negli Stati Uniti aumenteranno e offriranno sconti più profondi.

La casa automobilistica di Detroit ha generato 2,92 miliardi di dollari da aprile a giugno e ha registrato un fatturato di 47,97 miliardi di dollari. Escludendo le voci una tantum, secondo il fornitore di dati FactSet, la società ha guadagnato 3,06 dollari per azione, 35 centesimi al di sopra delle stime di Wall Street, e anche i ricavi sono stati migliori del previsto.

Mentre il prezzo medio di vendita è leggermente diminuito rispetto a un anno fa, GM ha venduto 903.000 veicoli ai concessionari in Nord America durante il trimestre, in aumento di 70.000 veicoli rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia, la società ha affermato che le vendite nella sua unità internazionale sono diminuite di 7.000 unità. 140mila veicoli.

Tuttavia, le azioni GM hanno iniziato a scendere poco dopo la campana di apertura, così come le azioni della maggior parte delle altre case automobilistiche, a causa di una serie di potenziali rischi attesi per il settore, incluso il rallentamento delle vendite in Cina.

General Motors sta lavorando per ristrutturare le proprie attività in Cina, il che ha influito negativamente sulla sua performance complessiva. I ricavi del secondo trimestre della joint venture GM in Cina sono stati di 4,7 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 4,1 miliardi di dollari del primo trimestre, ma ben al di sotto delle vendite del quarto trimestre del 2023 pari a 9,6 miliardi di dollari, e anche le consegne sono diminuite quest’anno.

L’amministratore delegato di GM Mary Barra ha dichiarato durante una teleconferenza martedì che la società sta adottando misure per ridurre le scorte in Cina, oltre a ricercare come allineare meglio la produzione con la domanda. Ha aggiunto che la società prevede che il resto dell’anno sarà difficile e sta lavorando duramente con il suo partner della joint venture per risolvere questo problema.

“È chiaro che i passi che abbiamo compiuto, per quanto importanti, non sono stati sufficienti. Ci aspettavamo un ritorno alla redditività in Cina nel secondo trimestre. Tuttavia, abbiamo registrato una perdita, e prevediamo che il resto dell’anno rimarrà difficile perché i venti contrari non sono facili”, ha detto Barra. . “Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro partner della joint venture per ristrutturare l’attività per renderla redditizia e sostenibile”.

Le azioni della General Motors, che erano aumentate notevolmente prima della campana di apertura, a mezzogiorno erano scese di circa il 7%.

Jeff Window, analista di Edward Jones, ha affermato che gli elementi del quarto trimestre della società potrebbero aver esacerbato le preoccupazioni già esistenti sull’industria automobilistica.

“Il rallentamento delle vendite in Cina e la crescente concorrenza tra i rivali locali potrebbero rappresentare un freno ai profitti”, ha affermato Window in una e-mail. “Si ritiene inoltre che lo sviluppo di veicoli elettrici contribuisca a sostenere la crescita futura, quindi un rallentamento della produzione potrebbe respingere gli obiettivi di crescita delle vendite”.

All’inizio di quest’anno, GM aveva previsto che i prezzi sarebbero scesi tra il 2% e il 2,5% quest’anno, ma finora tale previsione non si è avverata, ha affermato Jacobson, direttore finanziario di GM. Invece l’azienda prevede ora un calo compreso tra l’1% e l’1,5% nella seconda metà dell’anno.

I prezzi di GM sono scesi leggermente perché una quota maggiore delle sue vendite proveniva da veicoli a basso prezzo come il piccolo veicolo utilitario sportivo Chevrolet Trax, che parte da 21.495 dollari comprese le spese di spedizione, ha detto Jacobson. Ha aggiunto che la società ha assistito a forti vendite dei suoi camioncini più costosi e dei SUV più grandi.

Jacobson ha affermato che mentre altre società hanno aumentato gli sconti, la General Motors è stata in grado di mantenere una relativa stabilità guadagnando quote nel mercato americano.

Vendite e prezzi sono stati tra i motivi per cui GM ha abbassato leggermente le previsioni sull’utile netto per l’intero anno, da un intervallo compreso tra 10,1 e 11,5 miliardi di dollari, a un nuovo intervallo compreso tra 10 e 11,4 miliardi di dollari.

GM ha anche affermato che prevede di produrre e vendere tra 200.000 e 250.000 veicoli elettrici quest’anno. Tuttavia, nel primo semestre, l’azienda ha venduto solo 22.000 automobili negli Stati Uniti, il suo mercato più grande.

Jacobson ha affermato che la società aggiungerà 400 milioni di dollari alle spese di marketing nella prima metà di luglio fino a dicembre, in parte per aumentare la consapevolezza dei suoi veicoli elettrici. Tuttavia, ha affermato che la spesa annuale per il marketing sarà ancora inferiore rispetto al 2023.

La General Motors ha speso 500 milioni di dollari durante il secondo trimestre per le sue attività in difficoltà Unità di veicolo a guida autonoma, 100 milioni di dollari in meno rispetto allo scorso anno. La società ha dichiarato che rinvierà indefinitamente la costruzione dell’Origin, un robotaxi da sei passeggeri previsto per Cruise.

L’unità di veicoli autonomi farà affidamento sui veicoli elettrici Chevrolet Bolt di prossima generazione quando cercherà di riprendere il trasporto passeggeri senza conducenti umani sicuri.

Cruise ha perso la licenza per trasportare passeggeri autonomi in California l’anno scorso dopo che uno dei suoi robotaxi ha trascinato un pedone ribelle, che era appena stato investito da un’auto a guida umana, attraverso una strada buia a San Francisco prima di fermarsi.

GM sperava che la Cruze potesse generare 1 miliardo di dollari di entrate annuali entro il 2025, Ma è stato ridotto Ingenti investimenti nel servizio.

“Il passaggio di GM a una nuova piattaforma e le preoccupazioni normative sollevano interrogativi sulla tempistica di implementazione e sul potenziale interesse per i consumatori”, ha affermato Window di Edward Jones. “Crediamo che i regolatori rappresentino un problema per la guida autonoma e potrebbero causare il lancio sul mercato di questo tipo di guida veicolo da prolungare più a lungo del previsto.” “.

_______________________________________

La scrittrice economica dell’Associated Press Michelle Chapman ha contribuito a questo rapporto.