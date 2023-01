Carlos Correa ha accettato un contratto da 200 milioni di dollari con i Twins

I Mets staranno bene senza di lui?

Nonostante tutti i soldi che Cohen ha speso in questa bassa stagione – si prevedeva che le tasse sul libro paga e sul lusso dei Mets si avvicinassero a $ 500 milioni nel 2023 – l’attacco della squadra non è migliorato molto tranne che per Correa. Il terzo base Eduardo Escobar, che ha segnato 20 fuoricampo nel suo primo anno con i Mets, è ancora sotto contratto, così come il secondo base Jeff McNeil. Campione di battuta NL Ultima stagione. E Lindor, pur non essendo un difensore forte come Correa, avrebbe dovuto essere corto.

Quindi non firmare Correa è un duro colpo per i Mets, ma non lascia davvero un buco nella loro formazione.