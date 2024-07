James esorta saggiamente Tory a “disciplinare” in una candidatura alla leadership

Si prevede che alcuni altri contendenti annunceranno le loro candidature nei prossimi giorni, prima della scadenza di lunedì per la presentazione delle candidature.

I concorrenti devono ottenere il supporto di 10 colleghi per partecipare a una competizione di tre mesi per rendere Rishi Sunak il leader.

Altri possibili candidati includono gli ex segretari degli Interni Suella Braverman e Dame Preeti Patel, il ministro ombra della difesa Tom Tugenthat e il segretario delle comunità ombra Kemi Patenoch.

A dimostrazione del fatto che cercherà di schierarsi in campo per unificare le varie fazioni del partito, ha affermato che i risultati ottenuti dal partito in carica sono stati “oscurati” da conflitti interni.