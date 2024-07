SNCF: le linee ferroviarie francesi ad alta velocità vengono interrotte a causa di “vandalismo coordinato” prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi

Parigi

Venerdì le linee ferroviarie ad alta velocità francesi sono state oggetto di molteplici atti “dannosi”, tra cui incendi dolosi, in quello che è stato descritto come un “attacco alla Francia”. “Sabotaggio coordinato” Per interrompere il viaggio prima della cerimonia di apertura Olimpiadi di Parigi.

Lo scrive in un post la compagnia ferroviaria francese SNCF Venerdì pomeriggio i servizi erano parzialmente ripresi, anche se permanevano interruzioni diffuse.

Nessuno ha rivendicato la responsabilità degli attacchi, ma data la loro portata e precisione, è chiaro che non si tratta di semplici atti di vandalismo casuali.

Una fonte di intelligence ha detto alla CNN che i servizi segreti francesi sono “pienamente mobilitati” per trovare i responsabili. La fonte ha aggiunto che “questi metodi sono stati utilizzati dall’estrema sinistra in passato”, ma “non ci sono prove che colleghino le azioni di oggi”.

La compagnia che gestisce le linee Atlantic, Northern e Eastern Express ha affermato che il malfunzionamento ha colpito diverse sue strutture, aggiungendo che uno dei tentativi è stato “sventato” nell’est dopo che gli agenti della compagnia hanno spaventato diverse persone. La Atlantic Line serve la Francia occidentale e sud-occidentale da Parigi, la Northern Line trasporta passeggeri dalla capitale francese a Lille e la Eastern Line trasporta passeggeri da Parigi a Strasburgo.

L’amministratore delegato delle ferrovie francesi, Jean-Pierre Varandeau, ha detto venerdì ai giornalisti che i cavi – che sono lì per garantire la sicurezza dei macchinisti – sono stati dati alle fiamme e smantellati, ma che le autorità “non sanno chi c’è dietro tutto questo”.

Ma è probabile che dietro l’attacco ci sia qualcuno con “informazioni molto precise”, secondo Axel Persson, leader del sindacato ferroviario CGT.

Ha detto alla CNN che la colpa potrebbe essere un ferroviere o uno spionaggio industriale, ma ha anche confermato che grazie ai ferrovieri uno degli attentati è stato sventato.

La Procura di Parigi ha aperto un’indagine sull’attacco e ha identificato quattro distinte accuse relative alla distruzione di proprietà statali e alla partecipazione alla criminalità organizzata. Alcuni dei reati sopra menzionati sono punibili con la reclusione fino a vent’anni e con la multa fino a 300.000 euro (325.000 dollari). Il primo ministro francese uscente Gabriel Attal ha dichiarato venerdì pomeriggio di non essere a conoscenza di alcun arresto finora.

Dopo le riparazioni di emergenza, la maggior parte dei treni sulla rete orientale circolavano con ritardi di circa un’ora venerdì pomeriggio, ma solo un terzo dei treni circolava sul lato atlantico, ha detto in una conferenza stampa Franck Debourdieu, direttore regionale delle Ferrovie francesi.

La compagnia ha aggiunto che i disagi – che secondo le stime potrebbero interessare oggi circa 250.000 passeggeri – sarebbero previsti per tutto il fine settimana, interessando 800.000 passeggeri, mentre gli equipaggi supervisionano le riparazioni.

I passeggeri si sono radunati fuori dalla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi e si sono seduti con i bagagli sulle scale mentre l’interruzione rovinava i loro piani di viaggio. Françoise, 80 anni, di La Rochelle, stava cercando di tornare a casa e ricongiungersi con la sua infermiera dopo le cure mediche a Parigi.

Ha detto alla CNN che si stava preparando ad aspettare altre cinque ore nella speranza di prendere il treno. Ha aggiunto: “Non avevamo bisogno di una giornata come questa!”

Nel frattempo, una coppia bloccata alla stazione di Montparnasse è stata costretta venerdì a seguire telefonicamente il matrimonio dei loro amici. Alexandre e Camille speravano di arrivare nella città occidentale di Poitiers per la cerimonia civile, secondo l’affiliata della CNN BFMTV, ma hanno guardato la cerimonia tramite videochiamata perché non potevano noleggiare un’auto. Alexandre ha aggiunto che potranno raggiungere Poitiers per la cerimonia secolare nel fine settimana.

“Non so dove andare”, ha detto alla CNN Marguerite, una professoressa universitaria di 24 anni, alla stazione di Montparnasse mentre cercava di tornare a casa sua in Bretagna, nel nord-ovest della Francia. “Sono venuta qui solo per cambiare treno. Sto cercando di chiamare i miei amici per sapere dove andare.” “Posso dormire lì stanotte… Siamo intrappolati qui.”

Coinvolti anche due treni che trasportavano atleti olimpici. “Dei quattro treni olimpici, solo due hanno potuto circolare, un treno è stato cancellato e un terzo è in preparazione”, ha detto Debourdieu ai giornalisti.

Debourdieu ha affermato che i lavori di riparazione dovrebbero durare almeno un giorno, ma potrebbero richiedere più tempo sulla linea Atlantica, poiché la compagnia sta cercando di procurarsi cavi da tutta la Francia.

Mark Baker/Pressa associata Un viaggiatore aspetta all’interno della stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi il 26 luglio.

Devono rimontare uno per uno i cavi danneggiati, ricollegarli e testarli, ha spiegato Farando. “È un problema di sicurezza. Dobbiamo assicurarci che sia testato in modo che sia sicuro quando i treni torneranno a circolare”, ha detto.

Eurostar, il servizio ferroviario ad alta velocità che collega il Regno Unito alla Francia, ha annunciato questa settimana la cancellazione di un quarto dei suoi voli a causa di “atti dolosi coordinati” sulle linee francesi. La società ha affermato in una nota che esorta i clienti a posticipare i loro viaggi, se possibile.

Questi incidenti avvengono poche ore prima della fine del passaggio della torcia olimpica e dell’inizio della cerimonia di apertura, con più di… Sono attesi 320.000 spettatori Un portavoce di Parigi 2024 ha detto alla CNN che la cerimonia di apertura si sarebbe svolta come previsto, e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha detto ai giornalisti di avere “piena fiducia” nelle autorità francesi e nei protocolli di sicurezza già in atto.

Brian Snyder/Reuters Dipendenti della compagnia ferroviaria francese e polizia lavorano sul luogo in cui i sabotatori hanno preso di mira la rete ferroviaria francese ad alta velocità a Croiselles, in Francia, venerdì 26 luglio.

Parlando a BFMTV, Odea Castera ha condannato gli attacchi “nei termini più forti possibili” e ha affermato che sono “davvero orribili”.

Il ministro francese dello Sport, delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, Amelie O’Dea Castera, ha affermato che l’interruzione delle linee ferroviarie è stata “una sorta di sabotaggio coordinato”.

“Valuteremo l’impatto sui viaggiatori e sugli atleti e garantiremo un trasporto adeguato di tutte le delegazioni ai luoghi delle gare”, ha affermato.

Altri funzionari francesi concordano sul fatto che gli attacchi fossero intenzionali. Secondo Attal gli incidenti sono stati “pianificati e organizzati” in modo da “dimostrare una sorta di conoscenza della rete per sapere dove colpire”, mentre la compagnia ferroviaria francese ha descritto l’interruzione come “un attacco alla Francia”.

Sindaco di Valdiere/Frank Marchand/Facebook/Reuters I cavi danneggiati si trovano vicino a Courtalin, in Francia, vicino al luogo in cui i sabotatori hanno preso di mira la rete ferroviaria francese ad alta velocità, il 26 luglio.

In risposta agli attacchi, il capo della polizia di Parigi Laurent Nunez ha dichiarato venerdì che la polizia sta lavorando per rafforzare la sicurezza e concentrare la manodopera nelle stazioni ferroviarie della capitale.

Le misure di sicurezza a Parigi sono già state rafforzate nelle ultime settimane.

La Francia prevede di schierare circa 35.000 poliziotti al giorno durante i Giochi, e il numero raggiungerà i 45.000 poliziotti alla cerimonia di apertura, secondo un portavoce del Ministero degli Interni francese. Lo ha detto prima alla CNNInoltre, 10.000 soldati saranno schierati nella regione parigina, uno sforzo sostenuto da 1.800 agenti di polizia di tutto il mondo, hanno aggiunto.

Nicolas Nordmann, il vicesindaco di Parigi responsabile della sicurezza, ha recentemente dichiarato alla CNN che le autorità hanno lavorato per mesi per cercare di anticipare cosa potrebbe accadere ed erano fiduciose che il concerto sarebbe stato sicuro.

Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha affermato che anche le agenzie di intelligence di altri paesi sono state coinvolte nella sicurezza dei Giochi.

Ha aggiunto: “Le autorità francesi ricevono aiuto da altri 180 servizi di intelligence in tutto il mondo. Non solo attraverso l’informazione, ma alcuni di loro impiegano le loro risorse umane, quindi abbiamo buone ragioni per avere completa fiducia”.

La Francia ha assistito a crescenti disordini interni, in parte dovuti alle recenti elezioni nazionali che hanno visto una battaglia tra la sinistra e l’estrema destra.

Il ministro degli Interni Darmanin ha confermato che le forze di sicurezza hanno arrestato questa settimana “un membro dell’estrema destra” “sospettato di voler commettere un atto violento durante le Olimpiadi”. Secondo Darmanin l’uomo aveva “l’intenzione di intervenire durante qualche fase del passaggio della fiaccola”.

Nel frattempo, la Francia è stata tra i numerosi paesi europei colpiti da un’ondata di attacchi che i funzionari hanno collegato alla Russia. Questi attacchi includevano incendi dolosi e atti di sabotaggio contro le infrastrutture. La Russia non ha risposto a queste accuse.

All’inizio di questa settimana, le autorità francesi hanno arrestato un cittadino russo a Parigi, accusandolo di aver preparato eventi destabilizzanti durante i Giochi Olimpici. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la Russia non aveva informazioni sull’arresto.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.