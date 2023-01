La capsula radioattiva è scomparsa nell’Australia occidentale e la ricerca è in corso





Cnn

–



I funzionari hanno avvertito il pubblico dei pericoli legati al contatto con una piccola capsula contenente materiale radioattivo perso durante il trasporto Parte occidentale dell’Australia.

La capsula rotonda d’argento, di circa un quarto di pollice di diametro e circa un terzo di pollice di lunghezza, conteneva una piccola quantità di cesio-137 radioattivo, una sostanza usata all’interno dei misuratori nelle operazioni minerarie. Il Dipartimento della Salute australiano ha avvertito delle gravi conseguenze sulla salute delle sostanze.

La capsula ha lasciato un sito minerario a nord della città di Newman su strada il 12 gennaio, secondo una dichiarazione del Dipartimento dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza (DFES) dell’Australia occidentale sabato.

Fu inviato alla periferia nord-orientale di Perth per riparazioni. Il pacco contenente la capsula è arrivato a Perth il 16 gennaio ed è stato disimballato e conservato in un deposito di radiazioni sicuro.

Tuttavia, quando il pacco è stato aperto per l’ispezione mercoledì, la bilancia è stata trovata rotta con viti mancanti e la capsula non c’era.

Quella sera la polizia dell’Australia occidentale ha informato il DFES e l’agenzia di gestione del rischio. È in corso una ricerca per trovare e contenere in sicurezza la capsula, secondo il direttore del DFES Country North David Gill.

“Il team di gestione degli incidenti multi-agenzia, composto da DFES, Dipartimento della salute, polizia del WA e altri esperti in materia, conferma il percorso esatto e le fermate effettuate durante il volo da North Newman”, ha affermato venerdì in una nota.

Ha aggiunto che “l’inizio e la fine del viaggio di trasporto – il sito minerario a nord di Newman e il deposito di trasporto nella periferia nord-orientale di Perth – erano tra i luoghi perquisiti” giovedì e venerdì. “Stiamo anche setacciando strade e altre aree nell’area di ricerca”.

I servizi di emergenza hanno avvertito dei rischi di materiale radioattivo in alcune aree di Pilbara, Midwest Gascoigne, Goldfields Midlands e Perth Metropolitan.

L’esposizione al cesio 137 può causare ustioni da radiazioni o malattie da radiazioni. Tuttavia, i rischi per la comunità in generale sono relativamente bassi, hanno affermato i funzionari.

“Se le persone vedono la capsula o qualcosa di simile, allontanatevi da essa e tenete lontani anche gli altri”, ha dichiarato venerdì in una dichiarazione il dottor Andrew Robertson, direttore sanitario e presidente del comitato radiologico.

“Non toccarlo o raccoglierlo. Il pubblico è invitato a segnalarlo immediatamente chiamando il 13 DFES (13 33 37) e chiunque tocchi o si avvicini al materiale per un periodo di tempo prolungato è invitato a rivolgersi a un medico.

“Se sei troppo vicino al materiale o lo tocchi, il rischio di radiazioni aumenta drasticamente e può causare gravi danni alla tua salute, comprese le ustioni da radiazioni sulla pelle”, ha affermato Robertson.