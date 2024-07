Packers e QB Jordan Love concordano un’estensione del contratto di 4 anni da 220 milioni di dollari

Alla fine della scorsa stagione, i Green Bay Packers sentivano di avere la prossima risposta come quarterback.

E con quello dovevano pagare il loro trimestre.

Jordan Love ha avuto un successo nella seconda metà della scorsa stagione e ha portato i Packers non solo alla postseason, ma anche alla vittoria nei playoff contro i Dallas Cowboys. È stato uno dei quarterback più in voga della NFL alla fine della scorsa stagione.

Venerdì sera, Love and the Packers hanno concordato un’estensione del contratto quadriennale da 220 milioni di dollari, secondo Jory Epstein di Yahoo Sports. L’accordo renderebbe Love il quarterback più pagato nella storia della NFL.

La fonte conferma che Packers e Jordan Love hanno raggiunto un prolungamento di quattro anni del valore di 220 milioni di dollari @YahooSport. Si tratta di 55 milioni di dollari all’anno per la Giordania, con 155 milioni di dollari garantiti e un bonus alla firma di 75 milioni di dollari. E Jordan tornerà in uniforme… pic.twitter.com/a2O8ktcwvN — Jorie Epstein (@JoriEpstein) 27 luglio 2024

Love riceverà anche un bonus alla firma di 75 milioni di dollari come parte dell’accordo, il più grande nella storia della NFL. Nel suo contratto sono completamente garantiti circa 155 milioni di dollari.

All’inizio di venerdì, Tua Tagovailoa dei Miami Dolphins avrebbe raggiunto un prolungamento di quattro anni da 212,4 milioni di dollari.

Love ha ricevuto l’estensione del contratto ricevuta a fine stagione lo scorso autunno. Lui e i Baker hanno concordato un accordo. Love è entrato nelle OTA in buona fede, ma ha saltato le pratiche del campo di addestramento quando l’estensione è stata finalizzata.

L’affare è concluso. Ora i Packers possono vedere quanto lontano può portarli l’amore.

Jordan Love ha sovraperformato il suo contratto

Bakers and Love hanno avuto un percorso insolito. La squadra ha vinto Love nel primo round del Draft NFL 2020 nonostante Aaron Rodgers. Rodgers ha vinto due MVP dopo che Love è stato scelto e Love ha aspettato il suo turno.

Alla fine i Packers scambiarono Rodgers e diedero una possibilità a Love. Con il contratto da rookie di Love scaduto, i Packers hanno dovuto essere creativi con il suo contratto, quindi ha ottenuto una proroga di un anno del valore di $ 22,5 milioni e $ 13,5 milioni garantiti. L’amore ha faticato nelle prime sette partite della scorsa stagione, poi è decollato. All’improvviso sembrava una futura stella e i Packers dovettero reinventare la sua situazione contrattuale.

Il tratto sta diventando amore in linea con gli altri quarterback titolari di fascia alta della NFL. C’è qualche rischio considerando che Love ha ancora 18 partenze in carriera nella stagione regolare, ma i Packers devono essere entusiasti di ciò che hanno visto alla fine della scorsa stagione.

Jordan Love è ora uno dei quarterback più pagati nella storia della NFL, guadagnando 55 milioni di dollari a stagione dopo aver firmato un prolungamento di quattro anni con Green Bay. (Cooper Neal/Getty Images)

L’amore viene da una grande stagione

In sette partite della scorsa stagione, i Packers erano 2-5. L’amore non ha funzionato così bene. Il direttore generale dei Packers Brian Gudkunst ha detto che Love ha dimostrato in 10 partite che può essere il quarterback del futuro di Green Bay.

L’amore è stato eccezionale nell’ultima metà della stagione. Ha avuto 16 touchdown e un intercetto nelle ultime otto partite della stagione regolare dei Packers. Mentre i Packers si mobilitavano per vincere la postseason e i playoff di Green Bay sui Cowboys, Love aveva quasi un passer rating di 157,2. I Packers persero la settimana successiva contro i San Francisco 49ers, ma rimasero in vantaggio fino agli ultimi due minuti.

Love deve ancora continuare quella straordinaria mezza stagione, ma a quanto pare ai Packers non importa. Love ha giocato a livello d’élite per mezza stagione, e ora viene pagato come un quarterback d’élite.