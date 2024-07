Il Venezuela impedisce ad un aereo panamense di trasportare politici di alto livello – DW – 26/07/2024

Un aereo che trasportava alcuni ex presidenti dell’America Latina che speravano di partecipare alle prossime elezioni presidenziali in Venezuela. Elezioni questa settimana Il presidente di Panama Jose Raul Molino ha dichiarato venerdì che all’aereo Boeing 737 MAX non è stato consentito decollare dall’aeroporto di Tocumen a Panama.

Molino ha detto sui social media che all’aereo che trasportava l’ex presidente di Panama Mireya Moscoso e altri ex presidenti è stato negato il permesso “di decollare da Tocumen finché sono rimasti a bordo”.

La ragione di ciò, scrisse, era “il blocco dello spazio aereo venezuelano”.

Gli Stati Uniti hanno messo in guardia il presidente venezuelano Nicolas Maduro dall’interferire nel processo elettorale e si sono detti pronti per un “reset”. Sanzioni In attesa dell’esito della votazione.

Cosa sappiamo dell’incidente?

Gli ex presidenti Miguel Angel Rodriguez del Costa Rica, Jorge Quiroga della Bolivia e Vicente Fox del Messico avrebbero dovuto viaggiare con Moscoso in Venezuela. I quattro ex leader sono forti critici del governo Maduro.

Fox ha pubblicato un video clip sul suo account X dall’interno dell’aereo e ha scritto: “Venezuela, siamo con te, qualunque cosa accada”.

Il Ministero degli Esteri panamense ha convocato il rappresentante venezuelano per chiarimenti.

Domenica prossima si terranno le elezioni presidenziali in Venezuela, alle quali competerà l’attuale presidente Maduro Candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia.

Maduro sta cercando un terzo mandato, ma attualmente è dietro a Urrutia nei sondaggi d’opinione. Tuttavia, dopo un decennio in carica, Maduro controlla quasi ogni ramo del potere nel Paese, comprese le forze armate e il consiglio elettorale.

Urrutia si considera un ex diplomatico e appartiene ad una coalizione politica composta da società civile, sindacati, militari in pensione ed ex parlamentari.

Washington sta valutando la possibilità di imporre sanzioni

Venerdì gli Stati Uniti hanno dichiarato che avrebbero lanciato un forte avvertimento a Maduro se avesse rivendicato la vittoria senza fornire prove.

Un alto funzionario americano senza nome ha detto che è “profondamente preoccupante” che il governo di Maduro… Determinare il numero di osservatori internazionali.

Reuters ha citato le parole del funzionario: “Gli Stati Uniti sono pronti ad adeguare la nostra politica di sanzioni alla luce degli eventi che potrebbero verificarsi in Venezuela”.

“Mentre guardiamo al periodo post-elettorale, continueremo a valutare e aggiornare la nostra politica di sanzioni secondo necessità in base ai nostri obiettivi di politica estera”.

zc, rmt/cs (AFP, Reuters)