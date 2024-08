La pietra più famosa di Stonehenge proveniva da centinaia di chilometri di distanza

Iscriviti alla newsletter Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





Secondo una nuova ricerca, la pietra dell’altare di Stonehenge, situata nel cuore dell’antica monumentalità nel sud dell’Inghilterra, è stata probabilmente spostata a più di 435 miglia (700 chilometri) da quella che oggi è la Scozia nordorientale quasi 5.000 anni fa.

I risultati di un nuovo studio pubblicato mercoledì sulla rivista naturaribaltando l’idea secolare secondo cui la pietra dell’altare avrebbe avuto origine nell’attuale Galles. La pietra dell’altare, la più grande delle pietre blu utilizzate nella costruzione di Stonehenge, è un blocco spesso 13.227 libbre (6 tonnellate) situato al centro del cerchio di pietre.

“Questa pietra ha percorso una distanza molto lunga – almeno 700 chilometri – e questo è il viaggio più lungo registrato di qualsiasi pietra utilizzata in un monumento di quel periodo”, Nick Pearce, professore presso il Dipartimento di Geografia e Scienze della Terra dell’Università di Aberystwyth in Galles, ha detto in una nota. “Il chilometraggio è sorprendente per l’epoca.”

Gli autori dello studio affermano che la ricerca affronta direttamente uno dei tanti misteri di Stonehenge e apre anche nuovi orizzonti per comprendere il passato, compresi i collegamenti tra abitanti neolitici che non hanno lasciato tracce scritte.

La costruzione di Stonehenge iniziò già nel 3000 a.C. e si svolse in più fasi, secondo i ricercatori, e si ritiene che la pietra dell’altare sia stata collocata all’interno del ferro di cavallo centrale durante la seconda fase di costruzione intorno al 2620-2480 a.C.

La scoperta dell’origine della pietra suggerisce che l’antica Gran Bretagna e i suoi cittadini erano più avanzati e in grado di trasportare pietre massicce, forse attraverso mezzi marittimi, hanno scritto gli autori dello studio.

Importanti ricerche si sono concentrate sui tipi di pietre utilizzate nel corso degli anni per assemblare il famoso cerchio situato nel Wiltshire, e analisi precedenti hanno dimostrato che nella costruzione del monumento. Il punto di riferimento si trova all’estremità meridionale della pianura di Salisbury, abitata circa 5.000-6.000 anni fa.

Le pietre sarsen provenivano dai West Woods vicino a Marlborough, a circa 25 km di distanza, mentre alcune delle pietre blu provenivano dalla zona di Presley Hills nel Galles occidentale e si ritiene che siano le prime pietre ad essere collocate nel sito. I ricercatori hanno classificato la pietra dell’altare tra le pietre blu, ma le sue origini sono rimaste fino ad oggi un mistero.

“La nostra scoperta delle origini della pietra dell’altare evidenzia un livello significativo di coordinamento sociale durante il Neolitico e aiuta a dipingere un quadro”, Chris Kirkland, coautore dello studio e professore e capo del Mineral Systems Time Scales Group presso la Scuola di Scienze della Terra e Planetarie presso la Curtin University in Australia, ha affermato in una dichiarazione l’affascinante Gran Bretagna preistorica.

“Trasportare un carico così enorme via terra dalla Scozia all’Inghilterra meridionale è stata una sfida importante, suggerendo la possibilità di una rotta marittima lungo la costa della Gran Bretagna. Ciò implicherebbe l’esistenza di reti commerciali a lunga distanza e un livello di organizzazione comunitaria più elevato di quello che è ampiamente creduto.” “Esisteva durante il periodo neolitico in Gran Bretagna.”

Per comprendere meglio l’origine della pietra dell’altare, i ricercatori hanno analizzato l’età e la chimica dei grani minerali provenienti dai frammenti della pietra stessa.

L’analisi ha rivelato la presenza di grani di zircone, apatite e rutilo all’interno dei pezzi. È stato determinato che la data dello zircone è compresa tra uno e due miliardi di anni fa, mentre i grani di apatite e rutilo risalgono a un periodo compreso tra 458 milioni e 470 milioni di anni fa.

Il team ha utilizzato l’analisi dell’età dei grani minerali per creare una “impronta digitale chimica” che potrebbe essere paragonata ai sedimenti e alle rocce di tutta Europa, ha affermato l’autore principale dello studio Anthony Clarke, uno studente di dottorato del Timescales of Mineral Systems Group presso la Curtin School of Earth. e Scienze Planetarie. I grani si adattano meglio a un gruppo di rocce sedimentarie conosciute come Old Red Sandstone che si trovano nel bacino dell’Orcade, nel nord-est della Scozia, che è molto diverso dalle pietre trovate in Galles.

“I risultati sollevano interrogativi affascinanti, date le limitazioni tecnologiche del Neolitico, su come una pietra così massiccia avrebbe potuto essere trasportata su distanze così vaste intorno al 2600 aC”, ha detto Clark.

La scoperta è stata anche personale per Clark, cresciuto a Presley Hills in Galles, il punto di origine di alcune delle pietre di Stonehenge.

“Ho visitato Stonehenge per la prima volta quando ero… “Quando avevo 25 anni e ora ne ho 16, tornando dall’Australia per contribuire a questa scoperta scientifica, posso dire di aver completato il cerchio di pietre”, ha detto Clark.

Ma la conferma che la pietra dell’altare abbia avuto origine in quella che oggi è la Scozia solleva molte nuove domande.

Richard Bevins, professore emerito presso il Dipartimento di Geografia e Scienze della Terra dell’Università di Aberystwyth e coautore dello studio, ha dichiarato in una dichiarazione: “È emozionante sapere che le nostre analisi chimiche e il nostro lavoro di datazione hanno finalmente rivelato questo grande mistero. La ricerca continuerà per determinare la posizione esatta da cui proviene. Una pietra d’altare nella Scozia nord-orientale.

Joshua Pollard, professore di archeologia all’Università di Southampton, ha detto che la scoperta è stata una “grande scoperta”. Pollard non è stato coinvolto nella ricerca.

“La scienza è buona, e questa è la squadra che è riuscita a ottenere le pietre blu di Stonehenge più piccole utilizzando una serie di tecniche molto complesse”, ha detto Pollard.

Oggi, la pietra dell’altare giace rotta a terra e sopra di essa riposano due pietre del grande trilite crollato. Un trilite è una coppia di pietre verticali con una pietra orizzontale situata sulla sommità. La forma a ferro di cavallo di Stonehenge comprende cinque triliti, ma il grande trilito era allineato con l’asse del solstizio d’inverno, quindi nel solstizio d’inverno il sole sembrava tramontare tra le due pietre.

Ma i ricercatori si chiedono se la pietra dell’altare una volta esistesse e quale fosse lo scopo che un tempo serviva.

“Un suggerimento è che la pietra servisse come testimonianza dei morti, quindi i popoli del Neolitico costruirono cerchi di pietre come parte dei loro rituali per rispettare i loro antenati”, ha detto Bevins.

Pollard ha definito la pietra dell’altare “un po’ un’anomalia, giacente in quella che dovrebbe essere la parte più sacra dello spazio all’interno del monumento”.

Ma come è arrivata esattamente la massiccia pietra dell’altare nella pianura di Salisbury?

Gli autori dello studio hanno affermato che la Gran Bretagna a quel tempo era ricoperta di foreste e altre caratteristiche geografiche impraticabili, il che avrebbe reso molto difficile il trasporto della pietra via terra. Ma Clark ha detto che una rotta marittima avrebbe consentito il trasporto via mare.

“Anche se sembra sorprendente, Stonehenge in sé è un monumento straordinario”, ha detto Pollard. “Sembra sempre più che le pietre provengano da fonti risalenti agli antenati di coloro che costruirono Stonehenge – una sorta di condensazione di storie genealogiche storiche in un unico luogo”.

Ci sono altri esempi di animali, oggetti e pietre trasportati, suggerendo che le merci potrebbero essere state spedite in acque aperte durante il periodo neolitico, hanno scritto i ricercatori nello studio. Strumenti di pietra sono stati trovati in cave in tutta la Gran Bretagna, Irlanda e nell’Europa continentale, incluso un grande strumento per macinare la pietra trovato nel Dorset e proveniente da quella che oggi è la Normandia centrale.

Ci sono anche prove che blocchi di arenaria sagomati venivano trasportati attraverso i fiumi in Gran Bretagna e Irlanda.

“Anche se lo scopo della nostra nuova ricerca sperimentale non era quello di rispondere alla domanda su come sia arrivato lì, ci sono chiare barriere fisiche al trasporto via terra, ma il viaggio è arduo se fatto via mare”, ha detto Pearce. “Non c’è dubbio che questa fonte scozzese mostra un alto livello di organizzazione comunitaria nelle isole britanniche durante quel periodo. Questi risultati avranno enormi implicazioni per la comprensione delle società neolitiche e dei loro livelli di comunicazione e sistemi di trasporto.”

Gli autori concordano sul fatto che alcune domande su Stonehenge probabilmente non troveranno mai risposta.

“Sappiamo perché furono costruiti molti monumenti antichi, ma il motivo per cui fu costruita Stonehenge rimarrà per sempre sconosciuto”, ha detto Clark. “Quindi dobbiamo rivolgerci alle rocce. È un mistero costante.”