Sonos licenzia 100 dipendenti mentre la crisi delle app continua

Questi ultimi tagli arrivano mentre Sonos continua ad affrontare le conseguenze della disastrosa riprogettazione della sua app mobile. Durante la conferenza sugli utili di Sonos della scorsa settimana, il CEO Patrick Spence ha sottolineato che sistemare l’app è la massima priorità dell’azienda, al punto che due lanci hardware previsti per la fine dell’anno sono stati ora rinviati per mantenere l’attenzione sull’app.

“Non mi fermerò finché non saremo in grado di affrontare i problemi e fare in modo che i clienti lodino nuovamente Sonos”, ha affermato Spence. “Crediamo che il nostro obiettivo debba essere quello di affrontare l’app prima di ogni altra cosa”. Potresti pensare che ridurre la forza lavoro dell’azienda vada contro questo obiettivo, ma è quello che ha fatto Sonos. Bordo Ho contattato Sonos per un commento.