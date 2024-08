Reazioni al ritiro del giapponese Fumio Kishida dalla corsa all’LDP

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida si dimetterà a settembre, suscitando un’ampia gamma di reazioni da parte di funzionari governativi e analisti.

Scegliendo di non candidarsi alla rielezione a capo del Partito Liberal Democratico al potere in Giappone, Kishida ha di fatto aperto le porte a un nuovo primo ministro alla guida della quarta economia più grande del mondo.

Un esperto ha affermato che la mossa ricorda il ritiro del presidente americano Joe Biden dalla corsa presidenziale un mese prima.

“Per me è Kishida che ‘si fa Joe Biden’ e (saggiamente) si rende conto che non è il volto migliore per il suo partito in tempo di elezioni”, ha detto William Bezek, autore di “Giapponizzazione: cosa il mondo può imparare dai decenni perduti del Giappone”.

Sebbene Biden si sia ritirato dopo un disastroso svolgimento del dibattito, il mandato di Kishida è stato tormentato da uno scandalo che ha afflitto il suo partito e un’economia sotto pressione deflazionistica.