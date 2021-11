A sole due settimane dalla stagione regolare, la terza edizione della classifica del College Football Playoff Selection Committee, pubblicata martedì, ha avuto il minimo cambiamento, almeno in primo luogo.

Le prime sette squadre – Georgia, Alabama, Oregon, Ohio State, Cincinnati, Michigan e Michigan State – hanno vinto tutte lo scorso fine settimana, senza lasciare cambiamenti nella classifica rispetto a una settimana fa.

Playoff college football primi 25 Scuola Registrazione 1. Georgia 10-0 2. Alabama 9-1 3. Oregon 9-1 4. Stato dell’Ohio 8-1 5. Cincinnati 10-0 6. Michigan 9-1 7. Stato del Michigan 9-1 8. Notre Dame 9-1 9. Stato dell’Oklahoma 9-1 10. Foresta del risveglio 9-1 11. Baylor 8-2 12. Mississippi 8-2 13. Oklahoma 9-1 14. BYU 8-2 15. Wisconsin 6-3 16. A&M del Texas 7-3 17. Iowa 8-2 18. Pittsburgh 8-2 19. Stato di San Diego 9-1 20. Stato NC 7-3 21. Arkansas 7-3 22. UTSA 10-0 23. Utah 7-3 24. Houston 9-1 25. Stato del Mississippi 6-4

I Bulldogs primi in classifica sono passati al 10-0, vincendo 41-17 in Tennessee, stabilendo un record perfetto di 8-0 nella SEC per la prima volta nella storia della scuola. Sono in lizza per giocare il numero 2 Crimson alla partita del campionato SEC del 4 dicembre ad Atlanta. Sabato l’Alabama ha battuto il New Mexico 59-3 sul terreno di casa.

Dato che il comitato ha dato ancora più peso alla vittoria per 35-28 dell’Oregon nello stato dell’Ohio l’11 settembre, n. 3 anatre erano presenti in un posto in più rispetto ai buckeyes.

“Il testa a testa è sicuramente uno dei criteri che utilizziamo e una delle cose che valutiamo”, ha affermato Gary Barta, direttore dell’atletica dell’Iowa, che presiede la squadra. “Nel caso dell’Oregon, l’Oregon sta finalmente giocando a calcio terribile; hanno vinto l’altro giorno contro lo Stato di Washington. Lo Stato dell’Ohio sta giocando alcuni dei migliori attacchi del paese; È vero, questo è esattamente lo stile di governo del paese che ha usato in Russia.

Tuttavia, nonostante gli Spartans abbiano battuto i Wolverines 37-33 il 30 ottobre, il Michigan è un posto davanti al rivale Michigan State.

“Quando ci siamo incontrati con il Michigan e lo stato del Michigan una settimana fa, il gruppo ha parlato del fatto che il Michigan sia un gruppo a tutti gli effetti”, ha detto Barta. “Da allora, è stata giocata un’altra partita. Michigan State è stato bravo contro il Maryland; Michigan è tornato da dietro su State Road e ha vinto. Ogni settimana, 13 persone ripetono il loro voto. L’Oregon davanti allo stato. “

Il Cincinnati imbattuto, che sta cercando di diventare la prima squadra a raggiungere i playoff in un gruppo di 5, è rimasto al 5° posto dopo la vittoria per 45-28 sul South Florida venerdì sera. Firegates potrebbe affrontare una delle sfide più difficili contro SMU in casa sabato (15:30 ET, ESPN e ESPN App).

“Non sono stati sconfitti”, ha detto Barta. “Abbiamo parlato molto di una fantastica vittoria a Notre Dame, il posto più difficile da battere, e Notre Dame continua a vincere, quindi ogni settimana quella vittoria sarà molto divertente. Ogni settimana parliamo di Cincinnati, il titolo di forza al tavolo entra. , Possiamo vedere che è la migliore squadra di calcio, ma la forza del tavolo rende molto difficile valutare. Con il progredire dei giochi, continueremo a vederlo. La forza del tavolo è un problema quando arriva a Cincinnati.”

Cincinnati ha ricevuto un po’ di aiuto, con Houston che ha terminato 24° nella giuria come seconda squadra dell’AAC. Anche lo Stato del Mississippi è tornato al 25° posto.

Notre Dame, che ha vinto 28-3 in trasferta in Virginia, n. Avanzato a 8, seguito dal numero. 9 Stato dell’Oklahoma e n. 10 Risveglio della foresta.

Secondo una ricerca di ESPN Statistics & Information, nessuna squadra è arrivata ai playoff al di fuori della top 10 in questa stagione; A 19 giorni dalla fine dei playoff, sono noni in classifica (Michigan State nel 2015, Oklahoma nel 2019). Infatti, 21 delle 28 squadre tra le prime quattro della classifica a gironi rilasciate 19 giorni prima del giorno dell’esame hanno raggiunto il CFP. Ciò include tutti tranne un campione nazionale (lo stato dell’Ohio si è classificato sesto nel 2014).

Dopo una sconfitta per 27-14 a Baylor sabato, l’Oklahoma è sceso di cinque posizioni fino al 13° posto. Texas A&M ha perso 29-19 contro Ole Miss ed è sceso di 5 posizioni al 16°. Strada nella foresta di Wake.

Numero del Wisconsin. 15, Iowa n. 18, Pittsburgh, n. 19 Stato di San Diego e n. I ribelli avanzarono di tre posizioni, di cui 22 in Arkansas.

Auburn e Purdue sono usciti dalla classifica dopo la sconfitta di sabato.