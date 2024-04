Google sta esaminando un'opzione di paywall basata sull'intelligenza artificiale, afferma il rapporto

4 aprile 2024

Si dice che Google, il motore di ricerca utilizzato da più di un miliardo di persone in tutto il mondo, faccia pagare i contenuti premium generati dall’intelligenza artificiale (AI).

La società, di proprietà di Alphabet Inc, sta cercando di rinnovare il proprio modello di business e di mettere alcuni dei suoi prodotti principali dietro un paywall.

Google ha detto che non aveva nulla da annunciare “in questo momento”.

Secondo quanto riferito, sta cercando di aggiungere alcune funzionalità di ricerca basate sull'intelligenza artificiale ai suoi servizi di abbonamento premium, secondo il Financial Times (FT), che offre già l'accesso al suo nuovo assistente AI Gemini, il chatbot virale ChatGPT di Google.

Secondo quanto riferito, i dirigenti non hanno ancora deciso quando procedere con la tecnologia, ma il FT ha affermato che gli ingegneri stanno sviluppando le conoscenze necessarie per implementare il servizio.

Google ha dovuto affrontare sfide alle prese con la rivoluzione dell'intelligenza artificiale: Gemini all'inizio di quest'anno, che può rispondere a domande in forma di testo ma anche generare immagini in risposta a istruzioni di testo, ha suscitato polemiche dopo aver erroneamente creato un'immagine dei fondatori americani, tra cui Nero. Maschio.

Ha creato soldati tedeschi della seconda guerra mondiale, con un uomo di colore e una donna asiatica rappresentati in modo errato.

Tuttavia, l’azienda è ancora il numero uno per la maggior parte degli utenti di Internet quando si tratta di cercare informazioni.

Ma si è diversificato e ora offre altre iniziative come posta, strumenti di produttività, prodotti aziendali e dispositivi mobili, ed entro il 2023 si prevede che genererà ricavi per circa 305,6 miliardi di dollari (241 miliardi di sterline).

In una dichiarazione rilasciata alla BBC, Google ha affermato che “non sta lavorando o considerando un'esperienza di ricerca senza pubblicità”.

“Come abbiamo fatto molte volte in passato, continueremo a sviluppare nuove funzionalità e servizi premium per migliorare le nostre offerte di abbonamento su Google”, ha affermato il colosso della ricerca. “Non abbiamo nulla da annunciare in questo momento.”