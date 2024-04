La Disney lancia l'investitore attivista Nelson Peltz. Adesso è il momento dell'azione vera

Iger potrebbe mostrare progressi in diverse aree nei prossimi 12 mesi. Ciò inizia con la trasformazione dei suoi servizi di streaming in un'unità redditizia, spiegando la strategia digitale di ESPN, generando un certo successo al botteghino e scegliendo un successore con un piano di transizione.

Futures Dow: il rally del mercato è in flessione ma non in rottura; Grande settimana per Tesla, rivale di veicoli elettrici

READ Futures Dow: il rally del mercato è in flessione ma non in rottura; Grande settimana per Tesla, rivale di veicoli elettrici

“Ciò che devono fare dopo è correggere le perdite di streaming”, ha affermato Laura Martin, analista di Needham & Co. “Hanno ancora bisogno di ridurre i costi sul lato streaming per raggiungere la redditività.”

Iger è fiducioso che la Disney renderà lo streaming redditizio Entro la fine dell’anno fiscale, ciò deriva da tagli aggressivi ai costi dei contenuti, che includono nuovi film, spese per i diritti sportivi e produzione televisiva. La Disney lo ha detto a novembre Stava prendendo di mira “Obiettivo di ridurre la spesa annuale per i contenuti di intrattenimento” di 4,5 miliardi di dollari.

La Disney dovrà mantenere e far crescere i propri profitti dallo streaming per giustificare la strategia di Iger di impegnarsi nel segmento, avviata cinque anni fa.

Disney ha sviluppato una duplice strategia digitale per ESPN. Per decenni, la Disney ha guadagnato miliardi mantenendo ESPN in esclusiva per il pacchetto via cavo.

Anche ESPN rimarrà una parte fondamentale del pacchetto via cavo. Gli abbonati vorranno sapere per cosa stanno pagando e quali contenuti fanno e non ottengono con i dollari di abbonamento extra.

La Disney è rimasta impantanata in una crisi di botteghino a lungo termine, dai fallimenti dei live-action alle delusioni della Pixar, e dalla stanchezza della Marvel alla mancanza di… Star Wars (l'ultimo film uscito nelle sale è arrivato nel 2019).

Disney assunto David Greenbaum, ex co-presidente di Searchlight, assumerà il 26 febbraio la carica di presidente di Walt Disney Studios Motion Pictures, in sostituzione di Sean Bailey. Riporterà al co-presidente della Disney Entertainment Alan Bergman, incaricato di risollevare le sorti della divisione.

A parte “Avatar: The Way of Water” del 2022, che la Disney ha acquisito come parte del suo accordo da 71 miliardi di dollari per la maggior parte della 21st Century Fox, la società non ha avuto un film che ha generato più di 1 miliardo di dollari dall’ultima uscita di “Star Guerre.” Nel 2019, secondo i dati Comscore. Sony Corporation ha prodotto e distribuito “Spider-Man: Non c'è modo di tornare a casa“, che ha incassato 1,9 miliardi di dollari, sebbene i Marvel Studios della Disney siano stati coproduttori.

Molti film in franchising ad alto budget hanno fallito. Nel 2023, “Indiana Jones e il quadrante del destino” ha incassato 378 milioni di dollari a livello globale. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” ha incassato 476 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra insolitamente bassa per un film Marvel (fino a quando “The Marvels” ha raggiunto poco più di 200 milioni di dollari alla fine dello scorso anno). Lightyear della Pixar incasserà meno di 250 milioni di dollari a livello globale nel 2022.

Nelson Peltz di Trian Partners, che mercoledì non è riuscito a entrare nel consiglio di amministrazione della Disney dopo aver ricevuto solo il 31% dei voti, ha pubblicamente messo in dubbio quella che ha definito la strategia dei contenuti “svegliata” della Disney. Il team creativo dell'azienda ha cercato attivamente di creare film e programmi televisivi incentrati sulle persone di colore, nonché di esplorare narrazioni al di fuori dell'eteronormatività.

“La gente va a vedere un film o uno spettacolo per divertirsi”, ha detto Peltz. Intervista al Financial Times. “Non riceveranno un messaggio.”

Mercoledì Iger ha detto che, sebbene l'azienda voglia infondere messaggi positivi nei suoi contenuti, questa non dovrebbe essere la prima priorità.

“La nostra missione è innanzitutto intrattenere e raccontare grandi storie”, ha affermato Iger Egli ha detto Durante l'assemblea annuale degli azionisti della società. “Continuiamo ad avere un impatto positivo sul mondo e a ispirare le generazioni future, proprio come facciamo da più di 100 anni”.