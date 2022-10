Gli utili di Tesla mettono in evidenza le aspettative di crescita mentre il titolo TSLA si avvicina ai cali

Tesla (TSLA) alla fine di mercoledì, poiché le preoccupazioni per la domanda cinese, l’economia globale e le esigenze di finanziamento del CEO Elon Musk hanno pesato sulle azioni di TSLA. Twitter (TWTR) Affare.







Gli analisti si aspettano che gli utili di Tesla aumenteranno del 62% a $ 1 per azione. Le entrate dovrebbero aumentare del 62% a 22,3 miliardi di dollari.

L’aumento dei prezzi è stato probabilmente la chiave dei risultati del trimestre. Gli analisti prevedono che il prezzo medio dell’auto sia di circa $ 57.000, rispetto ai $ 49.000 del trimestre dell’anno scorso.

Le spedizioni del terzo trimestre, annunciate il 2 ottobre, hanno raggiunto il record di 343.830, ma non sono state al di sotto delle stime. Tuttavia, la produzione di circa 366.000 auto era in gran parte sulla linea di produzione. La società ha affermato che la differenza riflette il traffico dei veicoli alla fine del trimestre.

Previsioni sulla produzione di Tesla

Tesla punta a un aumento annuo del 50% delle consegne a 1,4 milioni quest’anno. La domanda principale è se l’azienda si tirerà indietro da questo obiettivo o ritirerà tutte le fermate per raggiungerlo. Il 10 ottobre, Adam Jonas, analista di Morgan Stanley, ha ridotto la sua stima a 1,31 milioni di unità da 1,37 milioni. Ha anche abbassato le previsioni di consegna per il 2023 a 1,8 milioni da 2 milioni.

Tesla ha aumentato la produzione a Shanghai a oltre 20.000 auto a settimana, da 17.000. Allo stesso tempo, le code di auto di Tesla in Cina si stanno riducendo, quindi la crescita potrebbe dover fare affidamento sulle esportazioni. Il concorrente di Tesla BYDNel frattempo, le vendite di veicoli elettrici sono in forte espansione, superando le 200.000 unità nel solo mese di settembre. Include ibridi.

BYD (BYDDF), Nuovo (NIO) e altri produttori di veicoli elettrici in Cina competono sempre più direttamente con Tesla con veicoli elettrici nuovi di zecca.

Anche l’arretrato in Europa sta iniziando a diminuire. Quindi il grande salto nelle esportazioni di Shanghai in Europa potrebbe essere di breve durata, soprattutto con lo stabilimento di Berlino che sta aumentando lentamente la produzione.

È probabile che le preoccupazioni economiche continueranno ad attanagliare Tesla, con una recessione globale prevista nel 2023. Non è chiaro fino a che punto la domanda di veicoli elettrici possa resistere a una crisi.

Incentivi auto elettriche

Dal rapporto del secondo trimestre, l’approvazione dell’Inflation Reduction Act ha migliorato le prospettive finanziarie a medio termine di Tesla. La legge prevede crediti d’imposta di $ 7.500 per i veicoli elettrici idonei in base a dove sono stati prodotti i veicoli e ai materiali delle batterie. Il credito superiore a $ 300.000 di reddito viene gradualmente eliminato per le coppie.

Colin Langan, analista di Wells Fargo, ha scritto in una nota del 14 ottobre che gli incentivi alla produzione negli Stati Uniti potrebbero arrivare fino a $ 3.100 per veicolo, o $ 2,8 miliardi per Tesla, in base alla sua capacità di produzione potenziale di 900.000 negli Stati Uniti. Langan ha aumentato la sua stima degli utili per Tesla del 33% fino al 2026 per riflettere gli incentivi dell’Inflation Reduction Act.

C’è ancora una certa incertezza su quali auto si qualificheranno per i nuovi crediti statunitensi.

Gli incentivi per i nuovi veicoli elettrici commerciali includono crediti d’imposta fino a $ 40.000. Tesla prevede di presentare il suo primo Tesla Semi entro la fine dell’anno, ma non ha ancora rivelato gli obiettivi di produzione per il 2023. Gli investitori saranno ansiosi di saperne di più sui piani sia per Tesla Semi che per Cybertruck.

Musk ha detto che il Cybertruck sarà in produzione entro la metà del 2023, ma il modello in arrivo è stato ritardato diverse volte.

quota TSLA

Le azioni Tesla sono aumentate mercoledì pomeriggio. Le azioni sono aumentate dello 0,4% a 220,19 martedì, dopo essere balzate del 7% lunedì. Venerdì scorso, le azioni TSLA sono scese al minimo di 15 mesi, scendendo a 204,16. Le azioni Tesla sono ora in calo del 47% dal massimo storico di inizio novembre.

È probabile che le preoccupazioni macroeconomiche siano il principale fattore che incombe su Tesla, ma le finanze di Musk Twitter (TWTRL’acquisto ha creato anche una certa incertezza. Un’analisi ha mostrato che Musk potrebbe aver bisogno di scaricare altri 8 miliardi di dollari dalle scorte di TSLA.

