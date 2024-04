Non è davvero la fine della strada Bacio. Il quartetto rock ha venduto il suo catalogo, il marchio e la proprietà intellettuale al gruppo svedese Pophouse Entertainment Group in un accordo del valore di oltre 300 milioni di dollari, è stato annunciato giovedì.

Questa non è la prima volta che i Kiss collaborano con Pophouse, co-fondata da Björn Ulvaeus degli ABBA. quando l'attuale formazione della band – i fondatori Paul Stanley e Gene Simmons più il chitarrista Tommy Thayer e il batterista Eric Singer – sono saliti sul palco del concerto. L'ultima notte del tour d'addio E a dicembre, al famoso Madison Square Garden di New York, si sono conclusi con la rivelazione Avatar digitali Da se stessi.

Questa tecnologia all'avanguardia è stata creata dalla società di effetti speciali di George Lucas, Industrial Light & Magic, in collaborazione con Pophouse. Le due società hanno recentemente collaborato Mostra “Il viaggio di Abba”. a Londra, dove i fan possono assistere a un intero concerto della band svedese nel loro periodo di massimo splendore, eseguito dai loro avatar digitali.

Il modo in cui verranno utilizzati gli avatar dei Kiss non è stato ancora annunciato, ma il CEO di Pophouse Per Sundin afferma che i fan possono aspettarsi un film biografico, un documentario e un'esperienza dei Kiss all'orizzonte.

Il lancio dello spettacolo avatar è previsto per la seconda metà del 2027, ma non aspettarti che assomigli a “ABBA Voyage”, ha detto Sundin all'AP. I fan possono aspettarsi che venga lanciato in Nord America.

Sundin dice che lo scopo dell'acquisto è Esporre Qibla alle nuove generazioni – che secondo lui distingue Pophouse dagli altri Altre acquisizioni di cataloghi musicali.

“Le etichette discografiche, le tre grandi rimaste, stanno facendo un ottimo lavoro, ma hanno troppi cataloghi e non riescono a concentrarsi su tutto”, dice. “Stiamo lavorando con Universal (Music Group) e Kiss, anche se deteniamo i diritti sugli artisti, e lo stiamo facendo in collaborazione con Kiss. ​​​​Ma sì, abbiamo acquistato tutti i diritti, e non è qualcosa che ho visto chiaramente prima.

“Non mi piace acquisire parole.” Gene Simmons La band non venderebbe mai il proprio catalogo a un'etichetta che non gli dà valore, dice AP su Zoom, sottolineando che la band non venderebbe mai il suo catalogo a un'etichetta che non gli dà valore.

“La collaborazione è esattamente ciò di cui si tratta. Sarebbe un abbandono del nostro presunto dovere fiduciario – vedi cosa ho appena fatto lì? – proprio per ciò per cui siamo stati creati. “La gente potrebbe fraintendere e pensare, beh, ora Bubhouse è facendo queste cose e siamo a Beverly Hills a girarci i pollici. “No, non è vero. Siamo in trincea con loro. Parliamo tutto il tempo. Condividiamo idee. È una collaborazione. Paul (Stanley) e io in in particolare, con la band, rimarremo impegnati in questo. È il nostro bambino.”

E questo include: niente più tour dal vivo, per davvero. “Non faremo mai più un tour come i Kiss Period,” dice. “Non ci truccheremo e andremo là fuori.”

Kiss è il secondo investimento di Pophouse fuori dalla Svezia: a febbraio Cyndi Lauper ha stretto una partnership con l'azienda che prevede la vendita del prodotto. Quota di maggioranza della sua musica E un nuovo progetto di performance coinvolgente che lei definisce “un pezzo teatrale coinvolgente” che trasporta il pubblico nella New York dove è cresciuta.

L'obiettivo è sviluppare nuovi modi per portare la musica di Lauper ai fan e al pubblico più giovane attraverso nuove esibizioni ed esperienze dal vivo.

“Alla maggior parte dei semi, quando racconti loro un'idea, i loro occhi si illuminano e vogliono solo i tuoi più grandi successi”, ha detto Lauber all'AP presso la sede di Pubhouse a Stoccolma a febbraio. “Ma questi ragazzi sono un'azienda multimediale e non stanno solo cercando di acquistare il mio catalogo, vogliono creare qualcosa di nuovo.”