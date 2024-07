I giocatori di videogiochi scioperano per l’intelligenza artificiale

Gli artisti temono che l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per riprodurre le loro voci e il loro aspetto fisico

Commenta la foto, Gli artisti temono che l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per riprodurre le loro voci e il loro aspetto fisico

I principali produttori di videogiochi, come Activision, Warner Bros e Walt Disney, si trovano ad affrontare uno sciopero degli artisti di Hollywood sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Ciò avviene dopo un anno e mezzo di trattative per un nuovo contratto tra le società e un sindacato che rappresenta più di 2.500 giocatori di videogiochi.

Le due parti affermano di aver concordato su diverse questioni chiave, come i salari e la sicurezza sul lavoro, ma le protezioni legate all’uso della tecnologia dell’intelligenza artificiale rimangono un grosso ostacolo.

Gli artisti sono preoccupati per gli studi di gioco che utilizzano l’intelligenza artificiale generativa per riprodurre le loro voci e il loro aspetto fisico per animare i personaggi dei videogiochi senza dare loro un giusto compenso.