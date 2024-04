Avviso per i consumatori: come distinguere tra occhiali Eclipse veri e falsi

Il team News10NBC fornisce ultime notizie, dettagli sul traffico e sul meteo.

ROCHESTER, NY – Questo avviso per i consumatori è un tutorial su come distinguere tra occhiali da eclissi veri e falsi.

I veri occhiali per eclissi come questi sono realizzati in un polimero nero che blocca quasi tutti i raggi infrarossi e ultravioletti. Se metti la mano davanti al viso mentre indossi gli occhiali, non dovresti riuscire a vederlo.

La prima cosa da cercare: le lenti dovrebbero essere riflettenti all'esterno e nere all'interno. Se le lenti non sono riflettenti, hai lenti finte.]

In secondo luogo, cerca il mare ISO. Organizzazione internazionale per la standardizzazione. Dovresti vedere questo timbro e il numero 12312-2.

American Paper Optics è un'importante azienda che produce veri occhiali per eclissi. A volte, anche i prodotti contraffatti riportano la dicitura APO ma non elencano l'indirizzo apo trovato su ciascun paio che produce effettivamente l'APO.

In effetti, molti prodotti contraffatti utilizzano i nomi di diversi produttori legittimi. Pertanto, se acquisti i tuoi occhiali per eclissi online, l'American Astronomical Society consiglia di acquistare gli occhiali solo tramite collegamenti a un elenco controllato di fornitori sul suo sito.

questo è importante. L'uso di occhiali falsi può danneggiare permanentemente la vista.

Qui È il collegamento con l'American Astronomical Society. Il sito contiene anche moltissime informazioni.