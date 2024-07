“Mi ha fatto venire i brividi”: il lampo di raggi gamma più potente mai osservato nascondeva un segreto, dicono gli scienziati

Nel 2022, gli scienziati hanno rilevato uno strano segnale proveniente dal punto più lontano dell’universo. La più potente esplosione cosmica mai osservata .

Ora, gli scienziati affermano di sapere cosa l’ha causato: materia e antimateria si sono scontrate e si sono annientate a vicenda al 99,9%. La velocità della luce .

L’esplosione cosmica è stata un lampo di raggi gamma (GRB), un’esplosione massiccia Luce a raggi gamma Che viene rilasciato quando una stella massiccia collassa in… Buco nero Secondo un recente studio, mentre il gigante cosmico risultante divora la materia, parte di essa viene lanciata nella direzione opposta al buco nero in crescita, formando potenti getti di energia che si irradiano attraverso l’esterno della stella morente. Dichiarazione della NASA .

Quando questi missili prendono di mira la Terra, possono essere rilevati da satelliti e veicoli spaziali.

Imparentato: Il lampo di raggi gamma più luminoso mai registrato sconvolge l’atmosfera superiore della Terra

Il lampo di raggi gamma più luminoso mai visto, soprannominato BOAT ma ufficialmente denominato GRB 221009A, è stato rilevato il 9 ottobre 2022. In quel momento, ha inviato così tanti raggi gamma verso il nostro pianeta da saturare tutti i rilevatori a bordo dei veicoli spaziali in orbita attorno alla Terra, compresa la NASA sonde. Telescopio spaziale a raggi gamma Fermi .

Di conseguenza, i rilevatori hanno smesso di funzionare durante la parte più intensa dell’esplosione. Ma dopo circa cinque minuti l’esplosione si è calmata e i rilevatori hanno ripreso a funzionare. In quel momento, i rilevatori hanno rilevato un insolito picco di energia di circa 12 milioni di elettronvolt, che è durato circa 40 secondi, secondo la dichiarazione. Per confronto, Luce visibile La sua energia è di circa 2-3 elettronvolt.

READ Le increspature nel tessuto dell'universo possono rivelare l'inizio del tempo Ricevi le scoperte più sorprendenti del mondo direttamente nella tua casella di posta.

“Quando ho visto questo segnale per la prima volta, mi ha fatto venire la pelle d’oca”, ha detto il ricercatore capo Maria Edvig Ravasio L’astrofisico dell’Università Radboud nei Paesi Bassi e dell’Osservatorio di Brera ha affermato in un comunicato che gli scienziati studiano le esplosioni di raggi gamma da 50 anni, ma questa è la prima volta che scoprono un segnale come questo con grande sicurezza.

I ricercatori affermano che questo strano picco di energia è la prova che gli elettroni e i loro partner antimateria, chiamati positroni, si scontrano tra loro e si distruggono a vicenda. Quando questi due tipi di particelle si distruggono a vicenda, in genere rilasciano un’energia di circa mezzo milione di elettronvolt. Anche se questo valore è ben al di sotto dei 12 milioni di elettronvolt, i ricercatori hanno una spiegazione: i getti rilevati viaggiavano a una velocità prossima a quella della luce verso la Terra, comprimendo così le onde. Questo “spostamento verso il blu” spinge l’onda verso livelli energetici molto più alti, che si trovano all’estremità “più blu” dello spettro elettromagnetico.

“Le probabilità che questa caratteristica sia solo una fluttuazione del rumore sono meno di una possibilità su mezzo miliardo”, ha affermato un coautore dello studio. Umm Shahran Salafita L’astrofisico dell’Osservatorio di Brera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Milano ha dichiarato in un comunicato:

Questi risultati potrebbero far luce sull’ambiente caotico all’interno di questi getti. Sebbene li osserviamo da decenni, gli scienziati non sono ancora in grado di comprendere tutti i processi che avvengono quando si formano.