Novità 49ers: il sogno di Brock^2 non esiste più

“È molto intelligente”, ha detto l'allenatore dei Packers Matt LaFleur di Taylor nel 2021. Dovreste vedere il suo taccuino, è bravo quanto alcuni dei nostri centrocampisti. Fa un ottimo lavoro ed è davvero in sintonia con ciò che stiamo cercando di ottenere e con il motivo che c'è dietro.

“I Lions riceveranno il contratto triennale da 12 milioni di dollari che i 49ers hanno negoziato con Wright.”

Come potrebbe essere il potenziale nuovo contratto di Brandon Aiyuk con i 49ers (paywall)

“L'accordo di cui sopra annulla l'accordo esistente dei 49ers con Aiyuk per il 2024 e aggiunge quattro stagioni successive. Si tratta di un anno in più rispetto al contratto di Samuel (tre nuove stagioni) e un anno in meno rispetto al contratto di Bosa (cinque nuove stagioni). Vale 128,5 milioni di dollari in più”. quelle cinque stagioni – O 25,7 milioni di dollari all'anno. Ciò metterebbe Aiyuk tra i primi cinque in APY per i ricevitori, anche se non corrisponde al contratto potenzialmente da record che Jefferson dovrebbe firmare in questa offseason.

“Sto solo cercando di ottenere ciò che merito”, ha detto Aiyuk a Sharpe e Ochocinco. “Avevo voglia di giocare a calcio in questa stagione, ho capito chi sono come persona, come giocatore, cosa porto in campo, cosa porto nello spogliatoio, cosa porto all'organizzazione e il valore che porto quando Entro in quell'edificio… Abbiamo professionisti che lavorano “Da entrambe le parti. Spero che si possa raggiungere un accordo professionale e continuare a giocare a calcio professionistico”.

Un accordo delle dimensioni desiderate da Aiyuk non è affatto facile. I 49ers vogliono chiaramente trattenerlo, e Aiyuk a quanto pare vuole restare. La situazione può cambiare? Certo, ma solo se l'offerta commerciale sorprende i Niners e/o le richieste di Aiyuk superano di gran lunga ciò che sarebbero disposti a pagare.

“Vaki ha giocato in entrambe le direzioni per gli Utes e ha registrato 317 yard di corsa, 223 yard di passaggio e cinque touchdown totali come running back la scorsa stagione. Ha anche contribuito con 92 contrasti, 12 contrasti per sconfitta, 2,0 sack, un intercetto e sei rotture di passaggi come I suoi contributi difensivi sono arrivati ​​in 26 partite in due stagioni, mentre le sue statistiche offensive sono state tutte compilate nella stagione 2023.