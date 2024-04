I prezzi degli Apple AirPods 2 scendono a soli $ 89

Questo è il momento giusto per fare acquisti se stai cercando auricolari affidabili che non manchino in bancarotta. Attualmente ci sono sconti sugli Apple AirPods, incluso uno sconto del 31%. Apple AirPods di seconda generazione A $89 da $129. Sebbene gli Apple AirPods di seconda generazione abbiano debuttato nel 2019, l’opzione entry-level è ancora un’ottima opzione, soprattutto in vendita.

mela

Gli AirPod di seconda generazione di Apple hanno il chip per cuffie H1 che offre un suono chiaro e a bassa latenza. Puoi accedere a Siri tramite esso e controllare impostazioni come pausa, riproduzione e brano successivo toccando due volte un singolo AirPod, oltre a personalizzare quale lato fa cosa. Gli AirPod di seconda generazione contengono circa cinque ore di carica alla volta e durano fino a 24 ore con la custodia a ricarica rapida.

Gli AirPod entry-level sono in vendita insieme Apple AirPods di terza generazione È sceso del 13% a 149 dollari da 169 dollari. IL Ultimi miglioramenti del modello Include una qualità del suono molto migliore e una durata della batteria di sei ore (o 30 con la custodia di ricarica). IL Cuffie AirPods Pro di seconda generazione È scontato a $ 199 da $ 249: uno sconto del 20%. Questi sono gli AirPod Vale il costo aggiuntivo se desideri la cancellazione del rumore e un suono eccezionale con il chip H2 e la custodia di ricarica USB-C MagSafe.

