Vuoi cucinare come un Neanderthal? Gli archeologi scoprono segreti

Gli archeologi che cercano di saperne di più su come i Neanderthal preparavano e cucinavano il loro cibo hanno condotto una serie di esperimenti pratici su piccoli uccelli utilizzando trucioli di selce per macellarli. Secondo i loro studi, hanno scoperto che i fiocchi di selce erano sorprendentemente efficaci nella macellazione degli uccelli. Nuova carta Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Environmental Archaeology. I ricercatori hanno anche concluso che gli uccelli arrostiti danneggiavano le ossa a tal punto che difficilmente sarebbero state preservate nella documentazione archeologica.

Secondo gli autori, i Neanderthal furono in grado di prosperare per più di 200.000 anni in un’ampia gamma di regioni geografiche, quindi gli archeologi sarebbero naturalmente interessati a come si sostentavano. Sono state condotte ricerche su di loro che uccidono e cacciano selvaggina di grossa taglia. I Neanderthal erano abili cacciatori noti per aver ucciso orsi e altri carnivori. Un paio di ossa di leone del Paleolitico medio trovate nella penisola iberica orientale con segni di taglio indicano che il leone fu macellato, mentre altre ossa di leone trovate nella Francia sudoccidentale dello stesso periodo hanno segni di taglio che indicano che la sua pelle era scuoiata.

Come riportato l’anno scorso, i ricercatori hanno trovato prove di quello che potrebbe essere il più antico esempio conosciuto di caccia al leone fino ad oggi, sulla base di un’attenta analisi forense di uno scheletro di leone delle caverne che mostrava prove di una lancia di legno colpita circa 48.000 anni fa.

Il team ha testato la propria ipotesi ricostruendo i dati che misuravano l’impatto di una lancia con la punta di legno su una costola, facendo corrispondere la direzione, l’angolo di impatto e la profondità di penetrazione. A giudicare da questi aspetti, sembra che la lancia sia passata attraverso il lato sinistro dell’addome del leone delle caverne e abbia attraversato gli organi vitali prima di colpire il lato destro della costola. Lo stesso studio ha anche trovato ossa di artigli di leone delle caverne che mostrano prove di essere stati scuoiati circa 190.000 anni fa.

Ma i piccoli uccelli non hanno ricevuto molta attenzione. Tuttavia, “gli uccelli forniscono una risorsa alimentare supplementare che potrebbe aver svolto un ruolo essenziale nell’adattamento e nella sopravvivenza dei Neanderthal”, hanno scritto la coautrice dello studio Mariana Napaes dell’Istituto Catala di Paleobiologia ed Evoluzione Sociale in Spagna e i suoi colleghi. Quindi, hanno progettato uno studio pilota che imitava i metodi di cottura e macellazione dei primi esseri umani per fornire una linea di base, compilando un database di segni rivelatori che potrebbe aiutare gli archeologi ad analizzare meglio i manufatti confrontando i segni su di essi con il database.

Uccelli alla griglia su un fuoco all’aperto

Napais e altri hanno raccolto esemplari di uccelli congelati morti in condizioni naturali da una riserva naturale in Portogallo e hanno selezionato specie che erano tassonomicamente rappresentative di quelle che i Neanderthal probabilmente cacciavano nella penisola iberica: la cornacchia nera, la colomba della foresta e la tortora dal collare eurasiatica. . Le piume sono state rimosse dai cinque esemplari.

Due delle ossa sono state macellate senza cottura, utilizzando ove necessario scaglie di selce riprodotte (realizzate dagli studenti); Le tecniche utilizzate derivano da prove archeologiche e dati etnografici. Gli scienziati hanno poi pulito e asciugato le ossa e le hanno esaminate al microscopio per individuare segni di taglio, fratture e ustioni caratteristici. Hanno anche analizzato le scaglie di selce alla ricerca di segni di usura e hanno trovato piccole cicatrici a forma di mezzaluna sul bordo.

Effetti dell’uso sui trucioli utilizzati in macelleria. Marina Igriga

Ossa recuperate dagli uccelli. Mariana Napaes

“L’utilizzo dei trucioli di selce nella macellazione richiede molta precisione e impegno, cosa che non avevamo pienamente apprezzato prima di questo esperimento,” Ha detto Nabis“I fiocchi erano più affilati di quanto pensassimo inizialmente e richiedevano un’attenta manipolazione per eseguire tagli precisi senza ferirci le dita. Questi esperimenti pratici hanno enfatizzato le sfide pratiche coinvolte nella lavorazione e nella cottura degli alimenti dei Neanderthal, fornendo una connessione tangibile con la loro vita quotidiana e la loro sopravvivenza. strategie vive.”

Gli altri tre uccelli sono stati arrostiti interi (non macellati) sui carboni ardenti a 500°C: prima sulla pancia per quattro minuti, poi girati e grigliati per altri tre minuti. Il team è stato attento a mantenere una temperatura costante e a monitorare la durata della cottura per non cuocere troppo la carne. “Forse perché abbiamo rimosso le piume dagli uccelli prima della cottura, il processo di cottura alla griglia è stato molto più veloce di quanto ci aspettassimo.” Ha detto Nabis“In effetti, abbiamo dedicato più tempo alla preparazione del carbone che alla cottura vera e propria, che ha richiesto meno di dieci minuti.”

Il team ha anche analizzato le ossa di uccelli cotte. Nel primo caso, quelle ossa erano molto più fragili – alcune erano rotte – e quasi tutte presentavano ustioni nere o marroni, nonché macchie nere all’interno dei recessi interni di alcune ossa. “Poiché le ossa degli uccelli cremati sono vulnerabili alla rottura e alla perdita, le attività di arrostimento potrebbero non essere rilevate nei siti archeologici”, hanno scritto gli autori. “Tali osservazioni suggeriscono che i metodi di cottura influenzano in modo significativo la conservazione dei resti scheletrici in contesti archeologici, il che può influenzare la visione archeologica di alcune pratiche culinarie”.

Nabasi et al hanno sottolineato che questo è solo uno studio pilota con un campione molto piccolo e specie limitate; I tipi di uccelli consumati dai Neanderthal erano probabilmente più diversi. Nonostante il loro preciso controllo sulle condizioni sperimentali, semplicemente non è possibile replicare con precisione i metodi dei Neanderthal, le condizioni del mondo reale e i contesti culturali più ampi. Hanno chiesto ulteriori ricerche e ampliando gli esperimenti per includere più tipi di uccelli e diversi metodi di cottura.

Frontiere nell’archeologia ambientale, 2024. DOI: 10.3389/paura.2024.1411853 (Informazioni sui DOI).