Il primo DNA rivela due popolazioni distinte in Gran Bretagna dopo l’ultima era glaciale

Miroslaw Miras / Pixabay alt=”La riprogettazione di un artista della doppia elica del DNA.” I ricercatori in Gran Bretagna hanno scoperto due distinti gruppi di esseri umani che vivono nella Gran Bretagna post-era glaciale. file immagine di Miroslaw Miras / Pixabay ”/>

Pixabay La riprogettazione artistica della doppia elica del DNA. I ricercatori in Gran Bretagna hanno scoperto due distinti gruppi di esseri umani che vivono nella Gran Bretagna post-era glaciale. file immagine di Miroslav Miras

25 ottobre (UPI) – Gli scienziati hanno sequenziato il più antico DNA umano scoperto in Gran Bretagna e scoperto due popolazioni uniche che vissero in Gran Bretagna dopo l’ultima era glaciale. Un esemplare è stato scoperto nella grotta di Gough nel Somerset, in Inghilterra, circa 14.000 anni fa. Rispetto Un esemplare di circa 1.000 anni è stato scoperto nella grotta di Kendrick in Galles.

“Sapevamo dal nostro lavoro precedente, incluso lo studio Cheddarman, che i cacciatori-raccoglitori occidentali erano in Gran Bretagna circa 10.500 anni fa, ma non sapevamo quando arrivarono in Gran Bretagna e se questa fosse l’unica popolazione che era lì”, ha affermato Selina Price, ricercatrice principale del Museo di Storia Naturale in Gran Bretagna, che studia il DNA antico”.

Studiando i resti trovati nella grotta di Gough, i ricercatori sono stati in grado di determinare che gli esseri umani erano in Gran Bretagna 300 anni prima di quanto gli scienziati pensassero in precedenza, il che significa che erano presenti prima che la Gran Bretagna iniziasse a riscaldarsi dopo l’ultima era glaciale.

Gli studi genetici sui due campioni hanno rivelato che provenivano da due diversi gruppi genetici, il che significa che almeno due gruppi di esseri umani completamente diversi vivevano in Gran Bretagna in un arco di tempo relativamente breve.

I manufatti scoperti tra i due gruppi indicano pratiche culturali molto diverse.

“Le prove dai resti umani che sono stati trovati nella grotta di Kendrick indicano che la grotta è stata utilizzata come luogo di sepoltura dai suoi occupanti”, ha affermato Silvia Bello, ricercatrice del Museo di storia naturale specializzata nell’evoluzione del comportamento umano.

in contrasto, Bello ha detto, “Le prove nella grotta di Gough indicano una cultura sofisticata di macellazione e intaglio di resti umani”.

È stato anche rivelato che questi primi abitanti stavano usando parti di animali già ritenuti estinti in Gran Bretagna all’epoca, tra cui una punta di lancia in avorio di mammut e un bastone fatto di corna di renna.

Secondo Chris Stringer, uno dei leader della ricerca sull’evoluzione umana al Museo di storia naturale, “Questo solleva molte domande interessanti: hanno portato questi manufatti da un luogo più freddo? O la Gran Bretagna è più complessa e ha ancora mammut e renne che sopravvivono negli altopiani ?” ”