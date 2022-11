I resti del più antico sistema solare conosciuto sono stati scoperti a 90 anni luce dalla Terra

La più antica stella morta conosciuta per avere un sistema di pianeti rocciosi a soli 90 anni luce dalla Terra è stata scoperta e offre informazioni sulla formazione di mondi formatisi quasi 11 miliardi di anni fa.

La stella è il cosiddetto Nana bianca , un cadavere stellare il cui nucleo ha esaurito l’idrogeno. nato regolarmente stella 10,7 miliardi di anni fa (solo 3 miliardi di anni dopo la grande esplosione ), il cadavere stellare, denominato WDJ2147-4035, è una delle due nane bianche contaminate da detriti planetari recentemente scoperti nei dati raccolti dall’Agenzia spaziale europea. Jaya Missione di mappatura della galassia.

Anche se non sono le prime nane bianche L’ho trovato accumulando macerie Da un apparente derby alla demolizione di pianeti, sono i più antichi e quindi forniscono approfondimenti sulla composizione dei pianeti che si sono formati quando l’universo aveva meno di 3 miliardi di anni.

Nel caso di WDJ2147-4035, la sua stella precedente era maggiore di il Sole ma non abbastanza grande da esplodere come file Supernova alla fine della sua vita. Invece, mezzo milione di anni dopo la sua formazione, o circa 10,2 miliardi di anni fa, l’idrogeno ha esaurito il carburante per la fusione nucleare nel suo nucleo e si è gonfiato fino a diventare una stella. gigante rosso . Quindi gonfia i suoi strati esterni per rivelare il suo nucleo inerte e ricco di elio: una nana bianca.

Mentre i campi gravitazionali scorrono mentre la stella si evolve attraverso la sua fase di gigante rossa, alcuni pianeti orbitanti sono stati distrutti o interrotti, mentre altri potrebbero essere intatto sopravvissuto . In entrambi i casi, le perturbazioni hanno abbattuto grandi quantità di detriti planetari che da allora sono stati in orbita attorno alla nana bianca.

Gli astronomi guidati da Abigail Elms, una studentessa di dottorato presso l’Università di Warwick nel Regno Unito, hanno utilizzato misurazioni degli spettri di luce di Gaia, scansionando l’energia oscura utilizzando fotocamera a energia oscura Sul telescopio Victor M. Blanco all’Osservatorio Interamericano Cerro Tololo in Cile, e lo strumento X-Shooter sul Very Large Telescope sempre in Cile, analizzando la composizione chimica di WDJ2147-4035 in rosso, la seconda nana bianca WDJ1922 + 0233 mostrato in blu.

I risultati mostrano una sorprendente diversità nelle strutture planetarie. Il blu WDJ1922 + 0233, che prende il colore non dalla sua temperatura ma dall’insolita miscela di gas nella sua atmosfera elio e idrogeno, sembra essere contaminato da sostanze simili nella composizione a quelle della crosta continentale terrestre.

“Queste stelle contaminate dal metallo mostrano che la Terra non è unica, [that] Esistono altri sistemi planetari con corpi planetari simili una terra disse Elms dichiarazione (Si apre in una nuova scheda).

Il rosso WDJ2147-4035 è un puzzle. È arricchito con litio, potassio e sodio e rileva temporaneamente un accumulo di carbonio sulla nana bianca.

“La stella rossa WDJ2147-4035 è un mistero perché i detriti planetari che si accumulano sono così ricchi di litio e potassio e diversi da qualsiasi cosa conosciuta nel nostro sistema solare”, ha detto Elms.

Ad ogni modo, i risultati forniscono ulteriori prove che i pianeti rocciosi sono stati in grado di formarsi abbondantemente in un lontano passato, anche se gli elementi pesanti erano meno comuni in Universo Allora, poiché questi oggetti dovevano essere costruiti da ogni generazione di stelle.

“È incredibile pensare che ciò sia accaduto su una scala di 10 miliardi di anni e che quei pianeti siano morti prima ancora che la Terra si formasse”, ha detto Elms.

ricerca (Si apre in una nuova scheda) È stato pubblicato nel numero del 5 novembre degli Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.