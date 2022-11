Kanye West ha citato in giudizio l’uso della traccia di Boogie Down Productions nell’album “Donda”.

Kanye West Apparentemente non ha fatto alcun favore a se stesso scaricando la sua collaborazione con Andre 3000 “Life Of The Party” sul suo Stem Player… La canzone è ora al centro di una causa intentata dall’etichetta discografica che possiede un popolare brano di KRS-One Boogie Giù Produzioni.

L’azienda dice Yi e il suo partner Alex Klein Circa 11.000 stem player sono stati venduti entro le prime 24 ore dalla sua uscita, incassando circa $ 2,2 milioni… ma affermano di non aver ottenuto il permesso di utilizzare il campione anche se la società afferma che il team di Ye inizialmente ha contattato per cercare di ottenere la licenza esso.

Tuttavia, la causa sostiene che Ye & Co ha ancora pubblicizzato pesantemente il brano che utilizzava il modello “South Bronx” per promuovere le vendite di “Donda” e Stem Player.

La società ora sta cercando di impedire un ulteriore utilizzo della canzone in pista e vuole che Ye and Co trasferisca tutti i profitti generati da essa. Molte persone hanno sempre detto a KRS che lo stile era cool…pensiamo che non stesse mentendo!!!