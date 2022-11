Risultati elettorali e dati sull’inflazione in superficie. Tesla raggiunge un nuovo minimo

I futures Dow sono saliti in vista dell’apertura di martedì e dei risultati delle elezioni statunitensi. I dati chiave sull’inflazione, incluso l’indice dei prezzi al consumo, saranno disponibili più avanti nella settimana.







X









È quasi certo che i repubblicani Riconquisterà la Camera dei rappresentanti alle elezioni di medio termine di martedì. Sembrano avere un vantaggio nel vincere il Senato, anche se questo è meno chiaro. I democratici attualmente hanno una maggioranza esigua alla Camera dei rappresentanti, con il vicepresidente Kamala Harris che detiene un voto decisivo 50-50 al Senato.

L’indice dei prezzi al consumo è in scadenza giovedì e dovrebbe aumentare dello 0,7% a ottobre rispetto al mese precedente. L’inflazione al consumo dovrebbe aumentare dell’8% anno su anno.

Energia Diamondback (zanna), Sollevare (LYFT), mosaico (muschio) E il Onde d’urto mediche (SAV) sono stati i principali reporter sugli utili alla fine di lunedì.

Le azioni FANG sono state scambiate leggermente al ribasso nel commercio esteso, mentre le azioni Lyft sono scese di oltre il 16%. Le azioni Mosaic sono leggermente aumentate. Le azioni Shockwave hanno perso oltre il 5%.

mercato azionario oggi

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è avanzato dell’1,3%, ovvero più di 400 punti, e l’S&P 500 ha guadagnato l’1%. Il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è in rialzo dello 0,85%.

entro cambio di denaro in circolazioneNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(In aumento dell’1,1%, SPDR S&P 500)spiare) 0,9%.

Gigante EV Tesla (TSLALunedì è scivolato del 5%. entro azioni Dow JonesE il mela (AAPL) è aumentato dello 0,4% e Microsoft (MSFT) è balzato del 2,9%. Borsa valori oggi.

Tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio, Albemarle (CAMICE), Classifica IBD lista di controllo delle scorte Reti Arista (Rete), CF Industrie (CF) E il Nuova energia della fortezza (NFE) – nonché i nomi di Dow Jones merc (Mrk) E il Gruppo Sanitario Unito (Nazioni Unite) – tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio.

Lo è Arista Networks Classifica IBD Elenco di controllo delle scorte. Albemarle è stato presentato Nella colonna delle azioni vicino alla zona di acquisto per questa settimana, insieme ad altre tre idee per le azioni migliori.

4 titoli in crescita che dovresti acquistare e guardare su CurSrally del mercato azionario

Dow futures oggi: rendimenti del Tesoro, prezzi del petrolio

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100, erano in rialzo di circa lo 0,1% rispetto al fair value. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 4,21% lunedì, estendendo la sua serie di vittorie a quattro sessioni e chiudendo al livello più alto dal 24 ottobre. Nel frattempo, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono scesi di quasi l’1% poiché i futures sul greggio West Texas Intermediate venivano scambiati vicino a $ 92 al barile. . La scorsa settimana, i future sul greggio West Texas Intermediate hanno raggiunto il livello più alto da metà ottobre.

L’ultima newsletter di IBD MarketDiem ti offre idee attuabili per azioni, opzioni e criptovalute direttamente nella tua casella di posta.

Guadagno del terzo trimestre stagione

Stagione degli utili del terzo trimestre Questa settimana continua, con notizie più importanti in arrivo da Disney (dis), doppio controllo (DV), Il dottor Horton (DHI), occidentale (OSSI) E il Roblox (RBLX).

I rapporti sugli utili causano molti dei più grandi movimenti delle azioni e richiedono un’attenzione speciale. I forti guadagni possono alimentare grandi azioni al di sopra dei nuovi punti di acquisto e nelle zone di acquisto, mentre un annuncio meno che impressionante può inviare le azioni al di sotto dei livelli di supporto chiave.

La reazione del mercato azionario al rilascio degli utili può spesso dirti di più dei guadagni stessi. Se i risultati sembrano forti ma il titolo sta comunque scendendo, gli investitori potrebbero essere preoccupati per la sostenibilità della crescita, costi più elevati o altri potenziali svantaggi.

Con il mercato che entra in modalità rialzista, gli investitori dovrebbero seguire le società che superano facilmente i risultati degli utili e hanno forti reazioni rialziste. Questi titoli potrebbero essere tra i nuovi leader se il mercato è in grado di riprendersi dalle recenti perdite.

Cosa fare in un travagliato rally del mercato azionario

Ora è un momento importante per leggere La colonna del quadro generale di IBD Dopo che il trend del mercato azionario è passato da “tendenza rialzista confermata” a “tendenza rialzista sotto pressione”.

A questo punto, gli investitori dovrebbero svolgere il ruolo difensivo; Non lasciare che le operazioni redditizie diventino negative. Come ribadito da The Big Picture la scorsa settimana, ha senso mantenere l’esposizione al 20% o meno fino alla ripresa del trend rialzista.

Ma non era il momento di andarsene del tutto. Il rialzo è ancora intatto, quindi gli investitori possono ancora acquistare breakout, ma dovrebbero concentrarsi su titoli con metriche tecniche e fondamentali di alto livello.

(pagando Elenchi di azioni IBD Come il difetto 50 E il Azioni vicino alla zona di acquistoper ulteriori idee per stock.)

Cinque titoli Dow Jones da acquistare e guardare ora

Azioni Dow Jones da tenere d’occhio: Merck, UnitedHealth

Membro del Dow Jones e IBD 50. stock Merck è fuori acquisto dopo a doppio fondo93.12 punto di acquisto. Il range di acquisto è aumentato del 5% a 97,78.

Il colosso sanitario UnitedHealth continua a considerare la tazza con manico 553.23 punto di acquistoE il per me Mercato IBD Smithdopo aver tentato di hackerare la scorsa settimana. Le azioni sono aumentate dell’1,3% lunedì, per chiudere di circa l’1% al di sotto dell’ultimo ingresso del titolo.

I migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio: Albemarle, Arista, CF e New Fortress

Il produttore di litio Albemarle costruisce il lato destro della base di una tazza da tè con 308,34 punti di acquisto. Le azioni sono aumentate dello 0,5% lunedì, estendendo la serie di vittorie a tre sessioni.

Classifica IBD La watchlist delle azioni di Arista Networks tenta di hackerare 132,97 su una base rotta punto di acquisto. Lunedì le azioni sono scese dello 0,4%.

CF Industries sta cercando di trovare supporto intorno alla sua media mobile a 50 giorni in mezzo alla perdita dell’1% di lunedì. Le azioni costruiscono una base di coppa con 119,70 punti acquisto, Secondo IBD MarketSmith Pattern Recognition.

New Fortress Energy si sta avvicinando rapidamente al suo punto di acquisto base di 63,16 tazze. Poiché il titolo è a circa il 6% di distanza dai nuovi massimi, tieni d’occhio una maniglia per offrire un ingresso anticipato. La principale società energetica ha riportato risultati lunedì in ritardo, in aumento dell’1,5% rispetto alla giornata.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli leader nell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Azioni Tesla Lunedì è scivolato del 5%, toccando un nuovo minimo di 52 settimane e raggiungendo il livello più basso da giugno 2021.

Le azioni sono scese di oltre il 50% dai massimi di 52 settimane e nettamente al di sotto delle linee della media mobile a 50 e 200 giorni.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow JonesLunedì le azioni Apple sono aumentate dello 0,4% nonostante L’azienda avverte che è crollato Produzione di iPhone 14 a causa delle restrizioni Covid-19 in Cina. Le azioni Apple hanno chiuso una serie di sconfitte di cinque giorni, ma sono ancora quasi il 24% al di sotto del massimo di 52 settimane.

Le azioni Microsoft sono aumentate del 2,9% lunedì, estendendo il recupero dal minimo di 52 settimane di venerdì. Il gigante del software è ancora circa il 35% del suo massimo di 52 settimane.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

Potrebbe piacerti anche:

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

Scopri come cronometrare il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

Trova i migliori investimenti a lungo termine con i leader a lungo termine IBD

MarketSmith: ricerca, grafici, dati e formazione in un unico posto

Come trovare titoli in crescita: perché IBD semplifica la ricerca dei titoli migliori