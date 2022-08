Perché oggi il mercato azionario è in ribasso? Alla fine ho sentito il messaggio di Jerome Powell forte e chiaro.

dimensione del font





Jackson Hole Andava e veniva, e l’unica sorpresa potrebbe essere quella Mercato azionario sorpreso.

Ma sorprendentemente lo era. Il mercato azionario la scorsa settimana è iniziato a pieno ritmo, una risposta appropriata poiché gli investitori sembravano rendersi conto che avrebbero potuto sopravvalutare le possibilità di una Fed al ribasso. dopo mercato riprenditi la terra Con l’avvicinarsi della riunione di venerdì, gli investitori hanno acquistato il calo. poi, Il presidente Jerome Powell iniziò a parlare. Ha detto ai partecipanti al seminario che la Fed ha bisogno di riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%, che per farlo ci vorrà del tempo e che un altro grande aumento dei tassi è probabile a settembre. Un discorso che poteva durare 30 minuti richiedeva solo 10 minuti.

“Il discorso del presidente della Fed Jerome Powell oggi a Jackson Hole è stato breve e duro”, ha scritto Ed Yardeni, analista di investimento senior presso Yardeni Research. Ha cancellato tutte le previsioni rimanenti dalla Fed pausa serrata Potrebbe tagliare i tassi di interesse il prossimo anno”.

L’ha fatto prima e i mercati non hanno perso il messaggio. Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 3% venerdì e ha chiuso la settimana in ribasso del 4,3%, mentre il Dow Jones Industrial Average è sceso del 3% venerdì.



Standard & Poveri 500

L’indice è sceso del 3,4% per chiudere la settimana in calo del 4%. Era la loro settimana peggiore da giugno.

Non è che gli investitori siano preoccupati per quello che accadrà al prossimo incontro. secondo Strumento FedWatch ECMNel mercato dei futures, il mercato dei futures aveva una probabilità del 61% di un aumento del tasso di tre quarti dopo che Powell ha parlato venerdì, in calo rispetto al 64% del giorno prima. La vera paura sembra non riguardare le dimensioni del prossimo rally, ma quando i rally si fermeranno e per quanto tempo i prezzi rimarranno alti, anche se ciò significa causare una recessione. “[We] Non pensi che la banca centrale sia pronta a “centrare l’attenzione” ora, ha scritto Thomas Matthews, economista di mercato presso Capital Economics. Riteniamo che ciò significhi che la banca centrale rimarrà un ostacolo per i mercati per un po’.

Soprattutto per i titoli di crescita costosi. Non dovrebbe sorprendere che una persona high-tech



Composito Nasdaq

Sopportando il peso del danno, venerdì è sceso del 3,9% per concludere la settimana in calo del 4,4%. Questo ha senso, dato che Titoli di crescita costosi Sono più sensibili all’aumento dei tassi di interesse, come le azioni





nvidia



(Ticker di borsa: NVDA) e





ufficio commerciale



(TTD), che viene scambiato rispettivamente a 42,7 e 57,9 volte gli utili, non è ancora economico.

Tuttavia, gli investitori non sembrano lasciarlo. Secondo i dati di Goldman Sachs, i fondi comuni di investimento hanno registrato una crescita nel trading azionario pari a 20 volte il valore/vendite dell’istituto o superiore durante il secondo trimestre dell’anno. Ciò significa aggiungere azioni simili





fiocco di neve



(Snow), Bureau of Commerce e Nvidia, tra gli altri. Ciò ha funzionato bene mentre ruotava il minimo di giugno, ma potrebbe essere particolarmente doloroso se la Fed dovesse aumentare i tassi di interesse più di quanto si aspettassero gli investitori. I sottosettori e le azioni “a lungo termine” sono i più colpiti, ha scritto Chris Sinek, stratega di Wolff Research.

Potrebbe esserci una strada difficile da qui al prossimo incontro della Fed il 2 settembre.

scrivere a Ben Levisohn a Ben.Levisohn@barrons.com