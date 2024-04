La Banca del Giappone mantiene invariata la sua politica monetaria

Venerdì, dopo la riunione di politica monetaria, la Banca del Giappone ha mantenuto i tassi di interesse invariati, mantenendo il tasso di interesse di riferimento allo 0%-0,1%.

Ciò è in linea con le aspettative degli economisti intervistati da Reuters.

Sebbene la mossa fosse prevista, arriva dopo che l'inflazione a Tokyo ad aprile è stata inferiore al previsto, con un'inflazione core all'1,6% rispetto alle aspettative di Reuters del 2,2%.

La Banca del Giappone ha inoltre affermato che continuerà ad effettuare acquisti di obbligazioni in linea con la decisione di marzo. La banca aveva dichiarato all’inizio di marzo di aver acquistato in passato obbligazioni per un valore di circa seimila miliardi di yen (83,5 miliardi di dollari) al mese.

Non c'è stato alcun commento da parte della Banca del Giappone in merito a questo argomento yen che si è indebolito costantemente da quando la Banca del Giappone ha posto fine alla sua politica di tassi di interesse negativi il mese scorso e ha abbandonato la sua politica di controllo della curva dei rendimenti.

La valuta ha superato il livello di 156 contro il dollaro USA venerdì dopo la decisione, ed è stata recentemente scambiata a 156,11.