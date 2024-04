Recensione: Jessica Lange è la protagonista di Mother Play di Paula Vogel

I personaggi hanno probabilmente più di 40 anni nei 105 minuti dello spettacolo. Un'altra attrice come Phyllis avrebbe potuto fare di più per trasmettere i giovani segni del tempo, ma Lange si concentra invece sulla sua sempre presente ferocia e fascino. È fortemente sostenuta da Keenan Bolger, che infonde a Martha, una drammaturga come Vogel, la bontà e il dono di parlare schietto, e da Parsons, un clown nato che è abbastanza esperto da mostrare il dolore dietro le sciocchezze.

La collaboratrice e regista di lunga data Tina Landau abbraccia queste sciocchezze, quasi fino in fondo. Durante un cambio di scenario, gli scarafaggi non si perdono mai di vista. Invece ballano una versione jazz di “La Cucaracha”. Si balla ancora, quando Lange e Parsons bruciano, tesoro, in un duetto sulle note di “Disco Inferno”.

Ti sembra troppo sciocco per un'opera teatrale sulla morte e l'alienazione? probabilmente. Ma la stupidità è sempre stata un segno distintivo del lavoro di Vogel e, almeno per me, a volte è stata fonte di frustrazione. Quando ho letto le sue prime opere teatrali, ho pensato: non puoi essere serio? Ma Vogel, che ama le battute sporche, sa che ridere è un modo per prendere le cose sul serio. A volte il modo migliore.

Rispetto a “The Baltimore Waltz”, il suo ovvio pezzo complementare, “Mother Play” è un’offerta più tranquilla, morbida e meno fragorosa. Le ferite da taglio di Vogel sono in gran parte rimarginate e il clima finale è di compassione e liberazione. Quando si tratta di Phyllis, Martha sa quello che sa il drammaturgo: che puoi amare qualcuno senza perdonarlo e che l'amore è migliore delle alternative.

Circa trent'anni fa, Vogel ha detto a un giornalista“Mi piace il teatro che mi fa sentire come se stesse curando.” Questo è Mother Play, un balsamo che viene fornito in scatole di cartone e nastro da imballaggio. Onora i morti riportandoli in vita e nutre i vivi fornendo un luogo in cui l'amore e la rabbia della figlia possono crescere. Il vaso di Martha non è il vaso di Pandora. È solo un altro modo di organizzare la vita.

La mamma gioca

Fino al 16 giugno all'Helen Hayes Theatre, Manhattan; 2st.com. Durata spettacolo: 1 ora e 45 minuti.