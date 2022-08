Per chi è stato votato stasera? & Chi ha vinto HOH? Rete del Grande Fratello

È una doppia dose di Grande Fratello 24 Questa settimana con l’episodio di sfratto di due ore con una svolta completamente nuova su una casa unifamiliare mentre gli HG stanno per separarsi più velocemente di quanto Jasmine possa girare al suo tono esagerato e afferrare la sua stampella. Entro la fine della serata, saremo un house officer, la giuria sarà un membro e avremo due “case” da seguire. Vediamo chi ha votato stasera Grande Fratello E chi ha vinto HOH.

Mercoledì notte Mi sono fermato con un cliffhanger per incontrare Veto mentre Taylor cercava il nuovo obiettivo di Alyssa per il suo viaggio a Londra. In effetti, all’inizio Taylor non le importava molto, ma adora la “buona TV” e sembra cercare l’uscita più interessante per la sua settimana HOH. Guarderemo quell’incontro e ovviamente ci sono state delle urla in questo incontro.

I risultati dell’incontro Grande Fratello 24 – Veto della sesta settimana:

Cale… decide di non porre il veto

I finalisti di questa settimana: Indy & Terrance

Dopo l’incontro il falso Taylor ha urlato a Cale in deposito. Voleva apparire sconvolta e sorpresa dalla sua mossa. Cerca di coprire i suoi potenziali voti nella giuria.

Stasera prendiamo troppe fette di ripieno. Questo è brutale. Il voto di sfratto non arriverà prima della seconda ora di spettacolo, quindi accomodati e preparati.

Con i nomi impostati, è ora di votare. Ci sono otto voti espressi in questo round, il che significa che potremmo assistere a un tie-break e Taylor vuole assolutamente evitare che ciò accada. Gli avanzi si uniranno e le daranno una copertura?

Risultati del Grande Fratello 24 – Voti della sesta settimana:

Monty suona per l’evacuazione: Indy

Michael ha votato per l’evacuazione: Terrance

Joseph vota per lo sfratto: Indy

Jasmine vota per lo sfratto: Indy

Alyssa vota per lo sfratto: Andy

La Bretagna vota per lo sfratto: Indy

La voce di Turner per lo sfratto: Indy

La voce di Kyle per l’evacuazione: Andy

Con un voto 7-1, Indy è stata espulsa Dalla casa del fratello maggiore.

Nell’introduzione, Julie chiede a Indy chi incolpa per averla cacciata. Andy Kyle dice, anche dopo che Julie ha fatto notare che Taylor le ha promesso la sua sicurezza, eppure è seduta qui. Andy pensa che Kyle stesse cercando di proteggere Monty.

Quello che è stato espulso stasera diventerà il primo giurato di BB24 e tornerà l’ultima notte, domenica 25 settembre per aiutare a determinare il vincitore.

Prima di arrivare al nuovo capofamiglia, è tempo che Julie comunichi alcune notizie sconosciute sugli HG. Saranno divisi in gruppi di cinque e affronteranno due round paralleli di gioco per la settimana 7. Ne sapremo di più presto, ma ci aspettiamo che una metà occupi il cortile e l’altra vada all’interno. La prossima volta staranno di nuovo insieme a una settimana di distanza. pazzo!

Julie spiega che la metà interna della casa sarà “Big BroCella” e il personale esterno parteciperà al “Dyre Fest”. Julie ha fatto i conti per ogni gruppo: 1 HOH, 2 Noms e solo 2 voti per l’espulsione. Siamo spiacenti, questi sono margini stretti. È un balzo in avanti verso lo stile finale.

Risultati del Grande Fratello 24 – Settimana 7 HOH – Vedi VIP:

Round 1: Brett vs. Terrance – Terrance ha ragione

Round 2: Joseph vs. Jasmine – Jasmine ha ragione

Terzo round: Turner vs Monty – Turner ha ragione

Round 4: Alyssa vs. Terrance – Terrance ha ragione

Round 5: Michael contro Kyle – Michael ha capito bene

Round 6: Terrance vs Jasmine – Terrance ha ragione

Round 7: Michael vs Turner – Michael ha capito bene

Round 8: Michael vs. Terrance – Michael ha ragione!

Michael vince HOH Starà dentro tutta la settimana. Terrazzo, estate HOH di BroCella sarà fuori.

Julie spiega che Michael e Terrance sceglieranno il cortile della scuola affinché quattro HG si uniscano a loro ai loro festival. Lo spettacolo si ferma prima che ciò accada anche se lo vedremo domenica sera e avremo quelli spoiler Per te stasera quando torneranno i feed.

Risultati del Grande Fratello 24 – Settima settimana:

