Video di un incidente con infortunio sul set del film di Eddie Murphy “The Pickup” pubblicato dal New York Times

Rich Polk/NBC tramite Getty Images

Riprese video di un incidente avvenuto sul set di un film di Eddie Murphy Raccolta Pubblicato oggi dal New York Times.

Il video del cellulare dell'incidente del 20 aprile mostra un SUV e un camion blindato che si scontrano e poi si ribaltano dopo essere usciti fuori strada. New York Times Ho ricevuto il filmato e l'ho condiviso mercoledì. Due persone sono state portate in ospedale e diverse altre sono rimaste ferite.

Nel video pubblicato dal Times si vede un camion blindato che affianca un Suv e poi sterza verso di esso. Questa azione ha fatto sì che entrambi i veicoli finissero fuori strada e finissero nell'erba. Il camion blindato quindi si ribalta sul SUV, con entrambi i veicoli che si ribaltano completamente prima di atterrare in posizione verticale. Il video si conclude con il corpo di una persona appeso alla porta del camion blindato.

La causa esatta dell'incidente non è stata rivelata, anche se i rapporti indicano che il camion avrebbe dovuto scontrarsi con il SUV come parte di una sequenza acrobatica. L’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e l’Alleanza internazionale dei dipendenti delle scene teatrali stanno indagando.

“Il 20 aprile si è verificato un incidente sul set di The Pickup mentre si provava una sequenza d'azione della seconda unità. Sfortunatamente, la sequenza non è andata come previsto e diversi membri della troupe sono rimasti feriti”, ha dichiarato martedì un portavoce di Amazon MGM Studios. “Di conseguenza, stiamo ancora raccogliendo i fatti su cosa è successo e perché, ma prima di tutto i nostri pensieri sono con coloro che si stanno riprendendo. Il benessere dell’intera troupe e del cast è la nostra prima priorità e continueremo a insistere sui più alti standard di sicurezza del settore durante le riprese. Tutte le precauzioni di sicurezza sono state riviste prima delle riprese e osservate durante le riprese.