I numeri vincenti di ieri sera, i risultati della lotteria

IL Arsenale Il jackpot della lotteria continua a crescere dopo che nessuno ha indovinato tutti e sei i numeri dell'estrazione di lunedì sera.

Ottieni i tuoi biglietti E andiamo Controlla i tuoi numeri Per scoprire se sei il nuovo milionario del gioco.

Ecco i numeri Per mercoledì 24 aprile, il jackpot del Powerball è di 129 milioni di dollari con un'opzione in contanti di 59,6 milioni di dollari.

Powerball, Mega Millions: Vuoi vincere alla lotteria? Ecco i numeri più fortunati e i posti in cui giocare

Numeri dell'Arsenale 4/24/24

I numeri vincenti dell'estrazione di mercoledì sera sono stati 2, 20, 22, 26, 47 e il Powerball è stato 21. Il Power Play è stato 4X.

Qualcuno ha vinto il Powerball ieri sera, mercoledì 24 aprile 2024?

Nessuno ha indovinato tutti e sei i numeri per vincere il jackpot del Powerball.

I biglietti zero corrispondevano a tutti e cinque i numeri tranne il Powerball da 1 milione di dollari.

Doppio gioco I numeri sono 23, 25, 45, 46, 62 e il Powerball è 25.

Zero biglietti corrispondevano a tutti e sei i numeri e nessuno indovinava tutti e cinque i numeri tranne il Powerball da $ 500.000.

Di quanti numeri Powerball hai bisogno per vincere il premio?

Devi solo abbinare un numero in Powerball per vincere il premio. Tuttavia, quel numero dovrebbe essere un Powerball da $ 4. Visita powerball.com Per l'intero sistema di premi.

Qual è la vincita del Powerball quando due numeri della lotteria corrispondono?

Indovinando due numeri non si vincerà nulla in Powerball a meno che uno dei numeri non sia un Powerball. Anche un biglietto che indovina uno dei cinque numeri e il Powerball vale $ 4. Visita powerball.com Per l'intero sistema di premi.

Qual è il valore del jackpot di un'estrazione Powerball?

Secondo le stime, il jackpot Powerball di sabato 27 aprile 2024 è salito a circa 149 milioni di dollari con un'opzione in contanti di 68,8 milioni di dollari. powerball.com.

Quando sarà la prossima estrazione del Powerball?

Le estrazioni si svolgono tre volte a settimana alle 22:59 circa ET ogni lunedì, mercoledì e sabato.

Quanto costa un biglietto della lotteria Powerball?

Un biglietto Powerball costa $ 2. Paga $ 1 extra per aggiungere un Power Play e avere la possibilità di raddoppiare tutte le tue vincite Powerball tranne il jackpot. I giocatori possono anche aggiungere un Double Play per un ulteriore $ 1 per avere una seconda possibilità di vincere $ 10 milioni.

Come giocare a Powerball

Numeri vincenti di Mega Millions

IL Enormi milioni Continua ad aumentare dopo che nessuno indovina tutti e sei i numeri Estrazione del martedì sera.

Qual è il valore del jackpot dell'estrazione Mega Millions?

IL Il jackpot attuale è Mega Millions Il suo valore è di 228 milioni di dollari, con un'opzione in contanti di 103,4 milioni di dollari.

Estrazione dei vincitori del jackpot Powerball 2024

Di seguito è riportato l'elenco dei vincitori del primo premio 2024, secondo powerball.com:

I primi 10 risultati del jackpot della lotteria Powerball

Ecco i 10 migliori jackpot Powerball di tutti i tempi, secondo powerball.com:

$ 2,04 miliardi – 7 novembre 2022; California. $ 1,765 miliardi – 11 ottobre 2023; California. $ 1,586 miliardi – 13 gennaio 2016; California, Florida, Tennessee. $ 1,326 miliardi – 6 aprile 2024; Oregon. $ 1,08 miliardi – 19 luglio 2023; California. $ 842 milioni – 1 gennaio 2024; Michigan. $ 768,4 milioni – 27 marzo 2019; Wisconsin. $ 758,7 milioni – 23 agosto 2017; Massachusetts. $ 754,6 milioni – 6 febbraio 2023; Washington. $ 731,1 milioni – 20 gennaio 2021; Maryland.

Ecco i 10 migliori jackpot Powerball e Mega Millions di tutti i tempi della nazione, secondo powerball.com:

2,04 miliardi di dollari, Arsenale – 7 novembre 2022; California. 1.765 miliardi di dollari, Arsenale – 11 ottobre 2023; California. 1.586 miliardi di dollari, Arsenale — 13 gennaio 2016; California, Florida, Tennessee. 1,58 milioni di dollari, Enormi milioni – 8 agosto 2023; Florida. 1.537 miliardi di dollari, Enormi milioni — 23 ottobre 2018; Carolina del Sud. 1,35 miliardi di dollari, Enormi milioni – 13 gennaio 2023; Chi. 1.337 miliardi di dollari, Enormi milioni – 29 luglio 2022; Illinois. 1.326 miliardi di dollari, Arsenale – 6 aprile 2024; Oregon 1,13 miliardi di dollari, Enormi milioni – 26 marzo 2024; New Jersey. 1,08 miliardi di dollari, Arsenale – 19 luglio 2023; California.

