Azioni, dati, notizie e guadagni

I mercati europei si stanno dirigendo verso un’apertura positiva all’inizio della nuova settimana di trading.

Regno Unito Indice FTSE 100 L’indice dovrebbe aprire di 24 punti a 7723, il tedesco Dax 79 punti in più a 14.689 in Francia kk In rialzo di 32 punti a 6893 e Italia FTSE MIB Era in aumento di 91 punti a 24.271, secondo i dati IG.

I dati rilasciati giovedì includono il tasso di disoccupazione dell’Eurozona per novembre, i dati sul commercio francese per novembre e la produzione industriale tedesca per lo stesso mese.

– Holly Ellytt