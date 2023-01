Il principe Harry era “imbarazzato” dai suoi mobili IKEA dopo aver visitato l’appartamento 1A simile a un museo di Cambridge

Libro Il principe Harry Esce domani, 10 gennaio, comunque Naturalmente Tutto è già trapelato. Secondo il mail giornalieraHarry parla di questo fantastico momento in cui lui e Meghan Markle hanno visitato il principe William e Kate Middleton a Londra Appartamento Kensington Palace– È come una villa gigante.

“La carta da parati, il soffitto a cassettoni e gli scaffali in noce sono pieni di volumi dai colori tenui, opere d’arte inestimabili”, ricorda Harry. “Fantastico. Come un museo.” Aggiunge che lui e Meghan erano leggermente imbarazzati dai loro mobili IKEA, dicendo: “Ci siamo congratulati con loro per la ristrutturazione senza trattenere i complimenti mentre eravamo imbarazzati dalle lampade IKEA e dal divano usato che abbiamo recentemente acquistato in vendita con la carta di credito di Meg sul divano. com.”

Non preoccuparti, abbiamo le foto degli interni dell’adorabile casa di Kate e Will, che sono state fotografate durante una visita con gli Obama.

Pool WPA – Getty Images

Nel frattempo, ecco Harry a casa a Notts Cote, che si trova nel parco di Kensington Palace, e dove vivevano anche il principe William e Kate Middleton:

Netflix

Nel 2020, l’autore reale Christopher Warwick Egli ha detto che la casa di Kate e William “ha 20 stanze dal seminterrato alla soffitta” e “non è una casa piccola”.

Ha spiegato: “Tutte queste residenze reali a Kensington Palace sono chiamate appartamenti, il che ovviamente fa pensare immediatamente alle persone che siano appartamenti come il termine americano per appartamento. Non lo sono. Se pensi a Kensington Place, in un certo senso, sono costruite intorno a tre cortili. “Se pensi a loro come grandi case di mattoni rossi. Perché sono tutte unite ma case separate.”

L ‘”appartamento” di Wells e Kate è alto quattro piani e contiene cinque “sale di ricevimento”, nove “camere da letto del personale”, un ascensore, una palestra, depositi bagagli e più salotti. Anche se trascorrono la maggior parte del loro tempo in questi giorni Adelaide Cottage A Windsor, è una casa con quattro camere da letto.

Nel frattempo, Harry e Meghan vivono in una villa di Montecito del valore di circa $ 30 milioni. per me il SoleLa casa del Sussex è stata acquistata per 14,6 milioni di dollari nel giugno 2020 e da allora è aumentata di valore di 12 milioni di sterline (o 14,9 milioni di dollari). Non sono sicuro di dove siano i loro divani, ma sembra molto carino!

Potrebbe piacerti anche