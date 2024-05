Spoiler per l’episodio del 21 maggio di WWE NXT

La WWE ha registrato l’episodio del 21 maggio di NXT con la consueta trasmissione in diretta ieri sera (14 maggio) presso il Performance Center di Orlando. Questo dovrebbe essere fatto in modo che chiunque lavori regolarmente allo show debba recarsi in Arabia Saudita Il re e la regina dell’anello La prossima settimana potrai farlo.

Ecco almeno parte di ciò che vedremo martedì prossimo su USA Network, a parte gli spoiler battagliero‘S Corey Brennan:

• Meta-Four ha interrotto il promo sul ring del campione NXT Trick Williams. Gallo ha attaccato Williams. Je’Von Evans ha provato a salvare Trick, ma non ha avuto successo. • La Lexus King è stata eliminata dalla partita. Il signor Stone è apparso ma non ha detto nulla, si è limitato a indicare il grande schermo per rivelare l’avversario di King: Dante Chen. • Dante Chen def. Lexus Re • Jayda Parker def. Brynley Reece si qualifica per il six-pack ladder match a Battleground per il nuovo campionato femminile nordamericano • Fallon Henley def. Thea Hale avanza a un six-pack ladder match a Battleground per il nuovo campionato femminile nordamericano • Joe Coffey ha sostituito Ivar nella trilogia per determinare il contendente numero 1 per il campione maschile nordamericano Aoba Femi. In qualche modo (il rapporto di Brennan non lo specifica), sia Kofi che Wes Lee furono dichiarati vincitori dell’incontro, e Femi contro Kofi contro Lee fu ufficialmente dichiarato vincitore sul campo di battaglia. • Axiom e Nathan Frazier hanno difeso con successo i titoli dei tag NXT contro Channing “Stacks” Lorenzo e Luca Crosifino della famiglia D’Angelo. Anche in questo caso nessun dettaglio, ma sia OC che No Quarter Catch Crew hanno partecipato al match. • Carmen Petrovich e Natalia def. Shayna Baszler e Lola Weiss • Dopo l’evento principale, Weiss si è rivoltato contro la Baszler e l’ha “lasciata cadere”. Shayna si riprese e “soffocò”. [Vice] Fuori.” Il direttore generale della NXT, Ava, ha avuto un incontro tra Vice e Baszler campo di battagliaShayna ha detto che si affronteranno in una partita sotterranea.

Ti sembra che valga la pena dedicare qualche ora del tuo tempo al prossimo martedì sera?