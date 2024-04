iHeartRadio Music Awards 2024: Momenti di stile da celebrità

Gli iHeartRadio Music Awards 2024 erano pieni di splendidi look alla moda di alcune delle più grandi star della musica.

Tutti da Beyoncé A JoJo Siwa Lunedì ha fatto girare la testa al Dolby Theatre di Los Angeles.

C'erano anche apparizioni eleganti dei vincitori dell'iHeartRadio Music Award Cher, SZA e altri.

Nel caso te lo fossi perso, GMA ha messo in evidenza alcuni dei look più straordinari dei festeggiamenti di lunedì. Scorri per verificarli.

Beyoncé

Chris Pizzello/Invision/AP

Kate Berry

Jeff Kravitz/Film Magic tramite Getty Images

JoJo Siwa

Jesse Grant/Getty Images per iHeartRadio

SZA

Alia Anderson/WireImage tramite Getty Images

Condividere

Jeff Kravitz/Film Magic tramite Getty Images

Jennifer Hudson

Jesse Grant/Getty Images per iHeartRadio

Avril Lavigne

Alia Anderson/WireImage tramite Getty Images

Scelti dall'editore

Lancia Basso

Fraser Harrison/Getty Images

Spezie di ghiaccio

Jesse Grant/Getty Images per iHeartRadio

Jared Leto