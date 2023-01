ABC punta DeMarco Morgan come sostituto di “GMA3” TJ Holmes

DeMarco Morgan potrebbe non occupare a lungo il posto di TJ Holmes in “GMA3”.

Gli addetti ai lavori della TV hanno sentito che l’ex giornalista locale di New York sostituirà Holmes in modo permanente nel programma di mezzogiorno “Good Morning America” ​​- una volta ufficiale su ABC News Dà a Holmes i suoi documenti di viaggio dallo spettacolo.

Diverse fonti ci hanno detto di Morgan che la ABC “ama il lavoro che sta facendo” e “tutti pensano che sia stato davvero forte”.

Giovedì, Morgan ha partecipato a un media mixer al Plug Ogles, un pub irlandese nel quartiere Gramercy Park di New York, dove è stato avvistato con il produttore esecutivo di “GMA3” Kat Mackenzie, oltre ad alcuni talenti locali di ABC News, tra cui Sade Baderinwa e Kemberley Richardson. .

Abbiamo sentito che le persone “si congratulavano con lui e gli dicevano un lavoro ben fatto”.

TJ Holmes potrebbe essere sostituito da DeMarco Morgan in “GMA3”

“Molti [people] Gli stavano facendo così tanti complimenti e lui sembrava così felice. Una spia ci ha detto che è stato il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene.

Morgan ha anche incontrato l’ex collega della CBS Gayle King, che era sulla scena.

Morgan e Rihannon Ally hanno sostituito Holmes e Amy Robach in “GMA3”. Instagram/De Marco Morgan

“L’atmosfera è stata molto positiva. Le persone scattavano foto e si mettevano al passo”, ha detto la nostra spia.

Morgan vive a Los Angeles ma ha viaggiato per co-condurre “GMA3” con l’ancora di ABC News Rhiannon Ally, che era sostituendo Amy Robach Nello studio di Times Square dello spettacolo. E mentre il duo potrebbe non avere la stessa chimica di Holmes e Robach, “le valutazioni sono state coerenti. I numeri sono buoni”, secondo un insider.

Holmes e Robach sono frustrati dal fatto che la ABC li abbia tenuti lontani dalla trasmissione per settimane. Agrobach / Instagram

DeMarco e Rhiannon no Scopare nel fine settimana e poi venire a lavorare lunedìQuindi, ovviamente, non avranno la stessa energia di TJ e Amy”, ha scherzato la fonte.

Un insider della ABC ha insistito sul fatto che “nessuno sa” cosa sarebbe successo con Holmes e Robach. La stessa fonte ha aggiunto: “Non è stata ancora presa alcuna decisione. Non ci può essere un nuovo annunciatore se non viene presa una decisione. I loro nomi sono ancora in mostra”.

Gli addetti ai lavori ci dicono che è molto probabile che la coppia non tornerà su “GMA3”. Agrobach / Instagram

“Niente è definitivo al momento”, ci ha detto un’altra fonte vicina alla situazione, ma è “molto improbabile” che tornino.

“Tutto è sul tavolo. Tutto è possibile. Tuttavia è frustrante [Robach and Holmes] Si preparano per il risultato.

Un rappresentante della ABC e della coppia non ha commentato.