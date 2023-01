L’editore musicale dei Simpson Chris Ledesma è morto all’età di 64 anni, poiché la sitcom di lunga data ha reso omaggio al ragazzo “carino” e “di talento”.

Chris ha lavorato alla popolare sitcom animata da quando è stata presentata per la prima volta nel 1989 e ha lavorato a ogni episodio per 33 anni fino a quando non si è dimesso nel maggio 2022.

Lo spettacolo ha reso omaggio all’editore musicale di lunga data nel suo ultimo episodio con un intertitolo che diceva: “In amorevole memoria di Chris Ledesma”.

Il dolce messaggio è stato visualizzato sotto una versione animata di Chris, seduto sul famoso divano dei Simpson insieme a Homer, Marge, Lisa, Maggie e Bart.

I membri dell’equipaggio dei Simpson si sono recati su Twitter per rendere omaggio al loro “carino” e “talentuoso” collega in seguito alla triste notizia della sua scomparsa.

La scrittrice Carolyn Ohmen scrive: ‘Chris Ledesma era un bravo ragazzo che amava il suo lavoro ed era davvero bravo. Ci manca.’

Il produttore esecutivo e showrunner Matt Sellman ha scritto: “Chris Ledesma era un ragazzo dolce e dolce con un cuore gigante – la sua incredibile carriera musicale è durata 33 anni @TheSimpsons”.

Omaggio: lo spettacolo ha reso omaggio all'editore musicale di lunga data nel suo ultimo episodio con un intertitolo che recita: "In amorevole memoria di Chris Ledesma"

Il nuovo editor musicale Jake Schaefer ha dichiarato: “La passione di Chris Ledesma per la musica e @TheSimpsons è stata un’ispirazione.

Sono grato per il tempo che ho trascorso con lui quest’anno. Era un grande insegnante e una persona reale. Il mio cuore è con la sua famiglia. Riposa in pace Cris.

L’animatore Matthew Scofield ha aggiunto: “Sono scioccato e rattristato nell’apprendere della recente scomparsa di Chris Ledesma.

Mi ha gentilmente organizzato per sedermi alla sessione di registrazione del mio loop “Black Eyed, Please”. Un ragazzo meraviglioso che amava sinceramente il suo lavoro. RIP Chris.

La pagina Twitter ufficiale dei Simpson ha anche ritwittato una serie di amorevoli tributi a Chris sul proprio account.

Nel settembre 2021, Chris è andato su Twitter per celebrare un traguardo “significativo” poiché ha confermato di aver lavorato a The Simpsons per “metà” della sua vita.

Ha scritto: “Oggi è una pietra miliare per me. Ho 23.242 giorni e ho lavorato a The Simpsons per 11.621 giorni. Nato il 28/01/1958 d.C. Primo giorno su #TheSimpsons il 22/11/1989.

“Non molte persone possono dire di aver svolto più un lavoro per circa metà della loro vita.”

GUSHING: I membri della troupe dei Simpson si sono rivolti a Twitter per rendere omaggio al loro "carino" e "talentuoso" compagno di cast in seguito alla triste notizia della sua scomparsa.

Chris, che ha vissuto tutta la sua vita nel sud della California, ha insegnato al California Institute of the Arts e al Conservatorio di musica di San Francisco come direttore d’orchestra.

Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di tre anni ed è accreditato di aver lavorato a lungometraggi tra cui Pure Country, Robin Hood: Men in Tights e Blast from the Past.

Chris è entrato per la prima volta nel mondo dello spettacolo nel 1984 come guida turistica agli Universal Studios di Hollywood prima di iniziare a lavorare su The Simpsons e modificare la musica di ogni episodio per 33 anni.

È stato sposato con sua moglie Michelle per 39 anni e condividono due figlie insieme. È diventato suo nonno nel 2010, secondo la sua biografia su IMDB.