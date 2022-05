Kendrick Lamar pubblica la nuova canzone “The Heart Part 5” – ascolta

Kendrick Lamar Finalmente è tornato con la sua nuova canzone.cuore parte 5. “

K. Dot ha lasciato cadere la traccia domenica sera (8 maggio) alle 8:00 EST. Questo è il suo primo abbonato da solista dal 2018, quando ha pubblicato la colonna sonora di accompagnamento del film Pantera nera.

non solo questo Kendrick LamarLa sua prima traccia da un po’ di tempo, la nuova traccia arriva pochi giorni prima del suo tanto atteso nuovo album Mr. Morale e Big Steppersin uscita venerdì prossimo, 13 maggio.

Prima dei nuovi suoni di oggi e delle caratteristiche di Kendrick con Keem nel 2021, era in una lunga pausa musicale, con Ultimo album solista Maledizione.che arriverà nel 2017. È plausibile che questo nuovo record compaia in L’ultimo album di Top Dawg Entertainment di Kendrick Lamarche è stato annunciato la scorsa estate. Circa sei mesi fa, Kendrick ha rivelato che avrebbe spiegato le ali e lasciato il nido TDE.

In un messaggio raffinato condiviso sui social media, Precedente 2011 XXL alunno Ha scritto: “Durante la produzione del mio ultimo album TDE, sono felice di aver fatto parte di questa impronta culturale dopo 17 anni. Lotta. Successo. E, soprattutto, Brotherhood. Spero che l’Alto continuerà a usare Top Dawg come una nave per i creatori schietti. E io continuo a seguire il richiamo della mia vita.”

Il CEO di TDE Anthony “Top Dawg” Tiffith ha annunciato la notizia della fine del giro di vittoria di Kendrick dopo quasi due decenni sull’etichetta.

Dai un’occhiata alla nuova canzone di Kendrick Lamar “The Heart Part 5” di seguito.