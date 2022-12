L’audio di “SNL” va fuori sincrono durante il cold open e parte del monologo di Steve Martin e Martin Short (VIDEO)

I fan di “SNL” si sono strappati i capelli durante l’episodio di sabato grazie a un problema tecnico che ha causato la fuori sincronizzazione dell’audio durante l’intero schizzo di apertura a freddo e parte di un monologo dei conduttori Steve Martin e Martin Short.

Fortunatamente, il problema è stato risolto circa un minuto dopo l’inizio del monologo, consentendo ai fan di godersi quella che si è rivelata una routine divertente per Short e Martin. E sì, Selena Gomez, l’attrice del loro film “Only Murders in the Building”, ha fatto un cameo nel finale. Guardalo sopra ora.

E nel caso te lo stessi chiedendo, non eri solo tu e la tua TV. Sebbene la portata completa del problema sia sconosciuta, i fan si sono rivolti ai social media per lamentarsene, confermando che il problema ha colpito gli spettatori in tutto il paese. Ecco un esempio di come appariva e sembrava:

Il monologo è iniziato con Martin che si vantava delle molte volte in cui ha ospitato “Saturday Night Live”, con un montaggio di foto delle sue passate apparizioni. Un breve spettacolo e poi un montaggio delle volte che ha ospitato – purtroppo, niente.

Poi il monologo si è trasformato in un po’ del tipico umorismo sciocco del duo, dato che sono stati illuminati dalle decorazioni natalizie sul palco, e hanno continuato a brindare l’un l’altro con finti elogi funebri che sono diventati progressivamente più strani e più cattivi. E per essere chiari, esilarante. Parlando di Steve Martin e Martin Short.

Puoi vedere il freddo aperto con l’audio corretto qui:

Ma i fan erano ovviamente sconvolti da questo problema, che sembra persistere per alcuni utenti dello show.