“SNL” evidenzia la risposta dei genitori alle proteste universitarie all’aperto

“Saturday Night Live” ha deriso le risposte contrastanti dei genitori alla partecipazione dei loro studenti alle proteste universitarie all’aperto questo fine settimana.

Lo sketch si concentrava su tre genitori in un’intervista radiofonica NY1, in cui esprimevano preoccupazione per la partecipazione dei loro studenti.

“Beh, per me è stato difficile”, ha detto un genitore nel talk show di sketch. “Ora sostengo la libertà di espressione, ma non capisco cosa pensano di ottenere. Questo mette a dura prova il mio rapporto e il mio rapporto con mia figlia”.

“Voglio lasciare che mio figlio faccia le sue scelte. Ma ad essere onesti, è un po’ spaventoso che queste proteste stiano diventando più aggressive”, ha detto il secondo genitore.

Il terzo genitore, interpretato da Kenan Thompson, ha espresso il suo sostegno alla protesta, finché non ha saputo che sua figlia, mostrata nel disegno, una studentessa della Columbia University, potrebbe partecipare.

“Beh, penso che sia fantastico, sai, è fantastico. Niente mi rende più orgoglioso dei giovani che usano la loro voce per lottare per ciò in cui credono”, ha detto il personaggio di Thompson.

“Tua figlia dovrebbe sentirsi molto supportata quando sei lì”, ha risposto l’intervistatore.

“Che succede adesso? Quando c’è sua figlia? ‘No, no, no, amico’, ha detto, aggiungendo. ‘Stai origliando. È meglio che Alexis Vanessa Roberts abbia un culo in classe.’

Ha continuato: “Fammi sapere che è in una di quelle maledette tende, invece che nella camera da letto che ho pagato”, riferendosi ai campi allestiti dagli studenti manifestanti nel campus, dove molti di loro dormono nelle loro tende invece che nelle loro dormitori universitari, in segno di protesta contro la guerra a Gaza.

L’intervista ha detto che credeva che il padre sostenesse le proteste studentesche.

“Sostengo tutti i vostri figli che protestano. Non i miei figli. I miei figli lo sanno meglio, spara. Alexis Vanessa non è pazza.

Il personaggio di Thompson ha poi sottolineato l’alto prezzo pagato dalla Columbia University in risposta alle richieste dei manifestanti per una “Palestina libera”.

“Il mio lavoro è Alexis Vanessa Roberts. Perfetto. Non sta parlando di ‘liberare questo’ o ‘liberare quello’ perché vi dirò cosa non è libero: la Colombia”, ha detto tra gli applausi del pubblico sai che hanno avuto il coraggio di volere 68.000 dollari?” Dollari all’anno?

Il personaggio di Thompson ha anche interpretato la specializzazione scelta da sua figlia, Studi afroamericani.

“Sto qui facendo del mio meglio per pagare tutte quelle tasse scolastiche”, ha detto, aggiungendo, quando gli è stato chiesto cosa fa per vivere, “Faccio tutto. Uber tutto il giorno. Uber mangia tutta la notte. Tagliare l’erba nel fine settimana . Vendo portafogli.” Gucci dal mio baule Life Coaching su IG Vado a caccia di dolcetti quando possibile.

“Tutto per poter dire di essersi laureata in studi afroamericani. È come, ‘Guarda, ragazza, sei stata nera per tutta la vita’. ‘Sai di cosa si tratta’”, ha detto.

Questo disegno arriva in un momento in cui le proteste universitarie per la guerra a Gaza si sono intensificate in tutto il campus nelle ultime settimane. In alcune scuole, tra cui la Columbia University di New York, la polizia è stata chiamata per aiutare a controllare le proteste dopo che i funzionari hanno lottato per controllare i manifestanti.