Yellen consiglia cautela sugli interventi valutari dopo il rialzo dello yen

(Bloomberg) – Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha riconosciuto forti movimenti nel valore dello yen questa settimana, anche se ha rifiutato di dire se il Giappone sia intervenuto per sostenere la valuta.

“Non commenterò se siano intervenuti o meno”, ha detto Yellen ai giornalisti sabato dopo un discorso a Mesa, in Arizona. “Penso che questa sia una voce.”

Tuttavia, ha affermato che lo yen “si è mosso poco in un periodo di tempo relativamente breve”, aggiungendo: “Ci aspettiamo che questi interventi siano rari e che abbiano luogo consultazioni”.

Sembra che le autorità giapponesi siano entrate nel mercato per sostenere lo yen in due occasioni durante la scorsa settimana. Uno è avvenuto dopo che lo yen è sceso sopra i 160 yen contro il dollaro per la prima volta in 34 anni, e un altro è seguito dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che un rialzo dei tassi difficilmente sarà la prossima mossa dei tassi da parte della banca centrale americana.

Gli aumenti della Fed indeboliscono lo yen rispetto al dollaro, quindi i commenti di Powell hanno reso più facile per gli acquisti di yen spostare la valuta nella direzione opposta.

Un’analisi di Bloomberg dei dati delle partite correnti della Banca del Giappone suggerisce che il Giappone potrebbe aver speso quasi 60 miliardi di dollari per queste misure. Verso la fine della settimana, il ministro delle Finanze Shunichi Suzuki ha rifiutato di confermare l’intervento del Giappone.

Le dichiarazioni della Yellen sull’intervento giapponese sono cambiate negli ultimi due anni. Si riferisce regolarmente ad un accordo a lungo termine tra i paesi del Gruppo dei Sette per consentire al mercato di determinare i tassi di cambio. Ha inoltre affermato che l’intervento potrebbe essere giustificato solo se mirasse a mitigare la volatilità, ma non a influenzare i tassi di cambio. Ha ripetuto questi punti sabato.

Ma quando il Giappone è intervenuto in precedenza per aumentare il valore dello yen, ha evitato di criticare le mosse.

Yellen si trovava nello stato teatro della battaglia dell’Arizona per parlare delle politiche economiche dell’amministrazione Biden. Venerdì ha anche parlato a Sedona per dire che l’allontanamento dalla democrazia negli Stati Uniti minerebbe la forza economica del Paese.

