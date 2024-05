La Silicon Valley è sul punto di porre fine all’esperimento di monopolio di Google

Google ha molto in gioco mentre un giudice federale valuta se l’impero della ricerca del colosso della tecnologia debba essere smembrato.

Lo stesso vale per il resto della Silicon Valley.

Uno storico caso antitrust contro il Dipartimento di Giustizia contro Google (GOOG, GOOGL) è giunto alla fase finale la scorsa settimana, con i pubblici ministeri federali e 14 statali che hanno sostenuto nelle loro argomentazioni conclusive che Google ha monopolizzato illegalmente la ricerca online e i mercati della pubblicità di ricerca.

L’avvocato di Google, John Schmittlin, ha respinto ancora una volta un’affermazione che l’azienda aveva fatto fin dall’inizio: “Google vince perché è migliore”, ha detto.

Una vittoria del governo minaccerebbe sicuramente una grossa fetta di Google 237,8 miliardi di dollari Macchina del profitto. Ma la decisione, la decisione verrà presa Il giudice distrettuale americano Amit Mehta Nelle prossime settimane o mesi, anche altri grandi nomi del mondo tecnologico avranno enormi implicazioni.

Il CEO di Alphabet, Sundar Pichai, lascia la corte federale di Washington, DC, il 30 ottobre, dopo aver testimoniato in una causa antitrust contro la sua azienda. (Drew Anger/Getty Images) (True Anchorer tramite Getty Images)

Questo perché Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Meta (META) si stanno difendendo dalle cause antitrust federali e statali, alcune delle quali avanzano affermazioni simili, e tutte e tre stanno perdendo o vincendo. A seconda del risultato.

Nel caso Apple, la procura statunitense ha accusato il produttore di iPhone di utilizzare una “rete di vincoli contrattuali” per impedire ai concorrenti di entrare nel mercato degli smartphone.

Il governo ha avanzato un’affermazione simile nel caso di Google, che dipendeva da diversi tipi di accordi che Google avrebbe utilizzato per affermare la propria posizione dominante nella ricerca.

“Le lezioni più ampie qui sono di vasta portata, ma questo è un momento molto importante in cui viene presa la prima decisione in questi casi tecnici”, ha affermato il professore antitrust dell’Università di Washington Douglas Ross.

“Penso che siano interessati a quanto sono ristretti o ampi [the judge] Rose ha aggiunto, definendo i mercati qui, “e se c’è qualcosa da imparare da ciò che sta scrivendo, può essere applicato altrove”.

Il governo sostiene che Google viola la Sezione 2 dello Sherman Act impedendo ai concorrenti di entrare in tre mercati distinti: ricerca generale online, ricerca pubblicitaria e ricerca pubblicitaria testuale.

In generale, ha affermato Rose, gli avvocati preferiscono creare definizioni di mercato più ristrette per rendere più semplice dimostrare che un convenuto ha un monopolio.

È degno di nota il modo in cui i tribunali rispondono a tali argomenti.

Il professore di diritto della New York University Harry Furst ha affermato che l’impatto del caso di Google dipenderà dalla misura in cui il giudice accetterà o respingerà una delle teorie antitrust del governo: secondo cui le azioni collusive di Google si qualificano come anticoncorrenziali.

La storia continua

Questa strategia ha finora fallito il Dipartimento di Giustizia, compreso il caso storico degli anni ’90, che alla fine costrinse Microsoft (MSFT) a un accordo all’inizio degli anni 2000 per aprire il suo sistema operativo ai concorrenti.

Amit Mehta, a sinistra, è il giudice che supervisiona il caso antitrust di Google. Qui è stata fotografata nel 2012 mentre era avvocato della Corte Suprema dello Stato di New York. (DON EMMERT/AFP tramite Getty Images) (DON EMMERT tramite Getty Images)

Ma se il giudice del caso Google ritiene che la teoria abbia qualche merito, come spiegato originariamente, ciò potrebbe cambiare il modo in cui verranno giudicati i futuri casi antitrust.

“Sono interessato a vedere fino a che punto il governo sta cercando di tornare su quel tema e spostarlo in una direzione che potrebbe essere utile in altri casi”, ha detto First.

Anche al di fuori del mondo tecnologico, molte aziende potrebbero essere influenzate da ciò che deciderà il giudice.

La vittoria del governo mette a rischio miliardi di dollari in accordi reciprocamente vantaggiosi tra Google e Apple, nonché contratti con altri produttori di dispositivi e società di telecomunicazioni.

Il governo ha affermato nella sua causa che Google paga miliardi di dollari ogni anno a LG, Motorola (MSI) e Samsung; Principali operatori wireless statunitensi come AT&T (T), T-Mobile (TMUS) e Verizon (VZ); e sviluppatori di browser come Mozilla, Opera e UCWeb.

I pubblici ministeri sostengono che Google abbia pagato a Google tra gli 8 e i 12 miliardi di dollari all’anno – una parte delle entrate pubblicitarie della rete di ricerca – in cambio di dare a Google Search lo spazio predefinito sui dispositivi Apple.

Entro il 2022, secondo i pubblici ministeri, tali pagamenti ammonteranno a circa 20 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la cifra corrisponde al 15%-20% del reddito netto globale di Apple.

Il CEO di Apple Tim Cook, ad aprile. (REUTERS/Willy Kurniawan) (REUTERS/Reuters)

Alcune aziende tecnologiche, tuttavia, trarrebbero vantaggio se alla fine il governo vincesse.

Rompere gli accordi contrattuali di Google potrebbe dare impulso ai motori di ricerca rivali come Bing e DuckDuckGo di Microsoft.

Ciò apre le porte a nuovi motori di ricerca e produttori di telefonia mobile.

Amazon, da parte sua, si è ritirata dal mercato della telefonia mobile dopo aver affermato che i contratti di Google le impedivano di attrarre produttori verso il suo sistema operativo alternativo. Sistema operativo Fireuna partita”Cucchiaio a spillo” per la piattaforma Android di Google.

I produttori temono che la partnership di Amazon con Bing per i servizi di ricerca mobile possa mettere a repentaglio i lucrosi contratti con Google, hanno detto gli avvocati.

Deve ancora dire quale accordo preciso il governo vuole se vince contro Google. Se il governo avrà successo in una qualsiasi delle sue richieste, si terrà una fase di transazione separata del processo.

L’esito delle elezioni presidenziali di novembre potrebbe avere ripercussioni anche sul caso avviato sotto l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump.

Se Biden venisse sconfitto, una nuova amministrazione potrebbe decidere di perseguire soluzioni diverse o archiviare del tutto il caso.

Il giudice del caso, Mehta, potrebbe o meno aver messo la mano nelle sue domande conclusive agli avvocati durante le discussioni dello scorso fine settimana.

Ha respinto entrambi i lati della questione.

“Si può parlare di concorrenza, ma il concorrente ha una certa responsabilità di competere”, ha detto Mehta, chiedendosi anche perché i nuovi concorrenti non sono motivati ​​ad entrare nel mercato di Google, se ciò è possibile.

“Nelle attuali condizioni di mercato, sembra altamente improbabile, impossibile”, ha detto Mehta.

Alexis Keenan è un giornalista legale per Yahoo Finance. Segui Alexis su Twitter @Alexisquiet.

Clicca qui per le ultime notizie tecniche che riguardano il mercato azionario.

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finanza