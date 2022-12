Futures Dow Jones: rapporto sull’inflazione, rally del mercato dei grandi test della Fed

I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con l’attenzione direttamente sul rapporto sull’inflazione CPI e Federal Reserve.







Il rally del mercato azionario della scorsa settimana si è attenuato mentre i principali indici continuano la loro tendenza a salire verso nuovi massimi e poi a scendere di nuovo. È un ambiente difficile per acquistare azioni.

La prossima settimana gli investitori avranno una o due possibilità su importanti notizie economiche. Martedì, il Dipartimento del Lavoro pubblicherà il suo rapporto sull’inflazione CPI per novembre. Mercoledì pomeriggio, la Federal Reserve alzerà nuovamente i tassi di interesse con il presidente della Federal Reserve Jerome Powell che darà segnali su un ulteriore inasprimento all’inizio del 2023.

Questo può essere un catalizzatore per grandi guadagni o perdite di mercato, oppure possono continuare azioni collaterali intermittenti. Gli investitori probabilmente aspetteranno il rapporto sull’inflazione e le notizie della Fed prima di aggiungere esposizione.

I fallimenti o i fallimenti di breakout sono diffusi, con le azioni DXCM che si sono ritirate venerdì dopo aver lasciato brevemente libero un punto di acquisto giovedì dopo l’approvazione della FDA.

Ma ci sono cinque azioni da tenere d’occhio: i giganti del Dow Jones Larva (gatto) E il Goldman Sachs (p), Sanmino (dormirò), Makison (MCK) E il MercadoLibre (millie). Per essere chiari, nessuno di questi stock può essere oggetto di azioni, con lo stock MELI in particolare che necessita di un po’ di lavoro.

Microsoft (MSFT) funziona relativamente bene per gli adulti, con mela (AAPL) è inferiore alla linea dei 50 giorni e Tesla (TSLACerca di evitare di stabilire nuovi minimi per il mercato ribassista. Ma le azioni MSFT sono ancora ben al di sotto della linea dei 200 giorni e non hanno fatto molti progressi nell’ultimo mese.

Il video incorporato nell’articolo ha esaminato in profondità il movimento del mercato e lo ha analizzato dexcom (DXCM) e azioni MercadoLibre e CAT.

Economia, l’S&P 500 affronta un atterraggio duro, a meno che non lo faccia la Fed

Inflazione CPI e riunione della Fed

All’inizio di martedì, il dipartimento del lavoro rilascerà l’indice dei prezzi al consumo per novembre. Sia il tasso di inflazione principale che quello di base dell’IPC dovrebbero scendere nei prossimi mesi, se non altro perché i confronti si stanno facendo più severi. Ma i prezzi per i servizi sono stati ostinatamente alti.

La Fed vuole vedere cali più sostanziali dell’inflazione dei servizi, così come guadagni salariali, prima di fermare gli aumenti dei tassi di interesse. Alle 14:00 ET, la Fed dovrebbe aumentare il tasso sui fondi federali di 50 punti base, al 4,25%-4,5%, ponendo fine a una serie di quattro aumenti di 75 punti base. Gli investitori vorranno alcuni indizi sulla riunione di febbraio e su quanto in alto potrebbe raggiungere il tasso dei fondi federali. I mercati stanno attualmente scontando un altro rialzo dei tassi della Fed di mezzo punto a febbraio, anche se ci sono buone possibilità di un movimento di un quarto di punto.

I commenti del presidente della Fed Powell alle 14:30 ET, insieme al rapporto sull’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo, potrebbero dare il tono alla politica della Fed nel 2023.

Powell e molti politici hanno indicato che potrebbe essere necessaria una recessione per tenere sotto controllo l’inflazione.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha visto cali significativi per i principali indici nell’ultima settimana.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,8% nell’ultima settimana Commercio di borsa. L’S&P 500 ha perso il 3,4%. L’indice Nasdaq Composite è sceso del 4%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso del 5,1%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 3,57%, rimbalzando dal 3,4% a metà settimana.

La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono scesi dell’11% a 71,02 dollari al barile, con i futures sulla benzina in calo del 9,8%. Entrambi hanno toccato i livelli più bassi nel 2022. I prezzi del gas naturale sono diminuiti dello 0,6%.

Fondi negoziati in borsa

Tra i principali ETF di crescita c’è l’iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) è sceso del 4,6%, con la partecipazione principale di Microsoft. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è diminuito dell’1,7%.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 9,2% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics)ARKG) 8,1%. Le azioni TSLA sono un’enorme partecipazione tramite gli ETF Ark Invest.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) ha perso il 6,4% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è diminuito del 2,85%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è sceso del 3,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito del 2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è sceso dell’8,45%, rompendo decisamente la linea dei 50 giorni. Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è sceso del 3,9%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è sceso dell’1,3% dopo essere salito in otto delle nove settimane precedenti.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Azioni megacap

Le azioni Apple sono scese del 3,8% nell’ultima settimana, scendendo al di sotto di quel livello chiave martedì e raggiungendo la resistenza venerdì. Le cattive notizie sulla produzione di iPhone potrebbero essere scontate e le azioni AAPL sono in ripresa.

Anche il titano tecnologico Microsoft Dow è sceso del 3,8%, ma ha mantenuto il supporto sulla linea dei 21 giorni, leggermente al di sopra del massimo di 50 giorni. Ma è ben al di sotto della linea dei 200 giorni. Il titolo MSFT è sostanzialmente piatto rispetto al mese scorso, così come lo S&P 500 e il Nasdaq.

Il titolo Tesla è sceso dell’8,1% nell’ultima settimana, anche se venerdì è salito del 3,2%. Il titolo TSLA sta superando i recenti minimi del mercato ribassista. Tesla ha annunciato nuovi incentivi per la Cina la scorsa settimana con diffusi resoconti dei media secondo cui lo stabilimento di Shanghai taglierà la produzione in modo significativo nelle prossime settimane, interrompendo anche la produzione della Model Y.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Azioni da tenere d’occhio

Le azioni Caterpillar sono scese del 3,7% a 227,29 la scorsa settimana, sottoquotando la linea dei 21 giorni. Il backtracking può finire per essere una scossa costruttiva. Lo stock CAT contiene Acquisto punti Alla base della tazza alta 238″ o 239,95″. Tra un’altra settimana, il gigante delle attrezzature pesanti potrebbe avere un Dow Fondo piatto Con 239,95 punti di acquisto. Una pausa leggermente più lunga potrebbe consentire alla linea di 50 giorni in rapido aumento di ridurre il divario con le azioni CAT.

Il titolo Goldman è sceso del 5,6% nell’ultima settimana a 359,14, superando un breakout da un base della tazza Con 358,72 punti di acquisto, prima di salire leggermente al di sopra. Un forte rimbalzo da qui potrebbe fornire un nuovo ingresso, soprattutto se la linea dei 50 giorni o delle 10 settimane raggiungerà. Sul grafico settimanale, il titolo GS ha un vantaggio di 13 mesi Base a tazza con manicocon 389,68 punti acquisto, secondo Analisi MarketSmith. La scorsa settimana ha ora creato più profondità su questa maniglia, che potrebbe anche diventare una base piatta in una settimana.

Sanmina è scesa del 7,3% a 62,48 la scorsa settimana. Le azioni SANM si stavano consolidando saldamente in territorio di prese di profitto dopo la violazione di ottobre dalla base della coppa. Le azioni potrebbero iniziare a tornare alla linea dei 50 giorni/10 settimane, offrendo un’opportunità di acquisto, sebbene il calo settimanale sia stato sorprendente. Anche il titolo SANM funziona su una base potenzialmente piatta.

Il titolo McKesson è sceso del 4% a 371,37 la scorsa settimana e venerdì è sceso al di sotto delle linee di 50 giorni e 10 settimane. Il titolo MCK sta effettuando un nuovo consolidamento dopo il sell-off del 10-11 novembre che ha colpito diversi titoli medici difensivi. Una mossa sopra il massimo del 2 dicembre a 389,45 potrebbe fornire un ingresso anticipato, ancora vicino alle medie mobili.

MELI è sceso del 5,1% a 896,48, il suo quarto calo settimanale consecutivo. Il colosso latinoamericano dell’e-commerce e dei pagamenti ha 1.095,44 punti di acquisto, con un’entrata sulla linea di tendenza intorno a 1025. Un’entrata violenta potrebbe essere un decisivo ritracciamento delle medie mobili per il titolo MELI, con un massimo del 2 dicembre di 957. Mentre il titolo MercadoLibre era tendendo al ribasso, le perdite settimanali arrivano in volumi più leggeri con alcune chiusure positive relativamente forti.

Analisi del rally del mercato

Una settimana fa, il mercato azionario ha toccato nuovi massimi, con l’S&P 500 sopra la linea dei 200 giorni per la prima volta da mesi. Ma quando gli investitori hanno rivalutato il rapporto sull’occupazione ei commenti del presidente della Fed Powell, i principali indici sono crollati.

L’S&P 500 è sceso sotto la linea dei 200 giorni, mentre il Nasdaq ha testato la linea dei 50 giorni. Entrambi hanno raggiunto la resistenza sulla linea dei 21 giorni verso la fine della settimana. Il Russell 2000 è sceso al di sotto delle linee di 200 e 21 giorni e ha raggiunto la linea di 50 giorni, abbassando la sua striscia di 10 settimane.

L’indice rialzista Dow Jones mantiene il supporto vicino a 21 giorni.

L’S&P 500 era sostanzialmente dov’era dopo il 10 novembre, quando il rapporto sull’inflazione CPI di ottobre ha spinto le azioni. Il Nasdaq e il Russell 2000 sono entrambi tornati ai livelli di inizio novembre, ma anche a fine ottobre.

Se dovessi progettare uno scenario per indurre gli investitori a trovarsi frequentemente in situazioni estreme, questa attuale tendenza rialzista potrebbe essere il modello: un rally del mercato di alcuni grandi guadagni in un giorno seguito da pullback in diverse sessioni.

Il rialzo del mercato è ancora certo. Tuttavia, ulteriori perdite, come il Nasdaq o più specificamente l’S&P 500 che sfonda chiaramente le linee dei 50 giorni, sarebbero preoccupanti.

Il rapporto sull’inflazione CPI di novembre, l’annuncio della riunione della Fed di mercoledì ei commenti di Powell potrebbero fungere da catalizzatore per una ripresa sostenuta del mercato o per una svendita decisiva. Ma potrebbe anche stimolare un altro grande mercato che sembra decisivo, seguito poi da un’altra flessione.

È tempo di commercializzare con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori dovrebbero fare attenzione a non aggiungere esposizione fino a quando il rapporto sull’inflazione CPI e la riunione della Fed non saranno nello specchietto retrovisore. Anche se i mercati saltano sui dati sull’inflazione e sui commenti del presidente della Fed Powell, gli investitori dovrebbero essere selettivi sui nuovi acquisti, nel caso in cui i principali indici semplicemente diminuiscano nelle prossime sessioni.

Ad un certo punto, prenderà piede un rally sostenuto e costante del mercato. Quando ciò accadrà, le opportunità di acquisto saranno abbondanti.

Quindi prepara la tua lista della spesa per le vacanze in borsa. Sono in fase di creazione o in procinto di essere creati un gran numero di titoli di diversi settori.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

